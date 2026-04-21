Oya Tekin İçin Seyhanlılar Her Hafta Meydanlarda Adalet Nöbeti Tutuyor

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan ve Silivri'de tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e destek amacıyla Adana'da meydanlarda her hafta adalet nöbeti tutuluyor.

Tutukluluğun 11'inci ayına kadar Tekin için KADER ve Seyhan Kent Konseyi öncülüğünde Adana'da gerçekleştirilen eylemler, binlerce yurttaşın, meslek örgütü ve siyasi parti temsilcisinin katılımıyla adalet nöbetine dönüştü.

Adana'da demokrasi ve hukuk vurgusuyla bir araya gelen kitleler, Seyhan halkının iradesine sahip çıkmak adına mücadele ediyor. Haftalık buluşmaların adresi olan Yaşar Kemal Kültür Merkezi önü her cumartesi büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Gelenekselleşen bu nöbetlerde Oya Tekin ile diğer belediye başkanlarının da serbest bırakılması talebi dile getiriliyor.

"Oya Tekin yalnız değildir"

Meydanlarda sık sık "Oya Tekin yalnız değildir" sloganları atan Seyhanlılar, mevcut durumun bir hukuki tedbir olmaktan öteye geçtiğini ve fiili bir cezalandırmaya dönüştüğünü savunuyor. Kadın örgütleri, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birini yöneten kadın bir belediye başkanının görevinden uzaklaştırılmasının yerel demokrasiye ve kadın temsiline büyük bir darbe olduğuna vurgu yapıyor.

Silivri'den hemşehrilerine sesleniyor

Haftalık buluşmalar Oya Tekin'in Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden gönderdiği mektupların okunmasıyla başlanıyor. Tekin, geçen haftaki mesajında, kendisini yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkürlerini ileterek "Adalet ekmek gibi, su gibi herkese lazımdır. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, halkın iradesi ve hukukun üstünlüğü için sürdüreceğim" ifadelerini kullanmıştı.

KADER ve Seyhan Kent Konseyi temsilcileri, Tekin'in özgürlüğüne kavuşup görevine dönene kadar bu kitlesel nöbetlerin her hafta devam edeceğini belirtti.

Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin tutuklu yargılanıyor.