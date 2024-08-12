Öykü Gürman, Bolvadin\'de konser verdi

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Sanatçı Öykü Gürman, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "33. Kaymak ve Eber Gölü Festivali" kapsamında konser verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Bolvadin Belediyesince Akcan Parkı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, festival kapsamında Bolvadin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolvadin'deki birlik, beraberlik ve samimiyetin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün buradaki sosyal tesisinin açılışını gerçekleştirdik, ardından festival alanını gezerek esnaf ziyaretinde bulunduk. Bu festivalin ve buradaki alanın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın huzuru, refahı, birlik ve beraberliği daim olsun."

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı da konuşma yaptı.

Sevilen parçalarını seslendiren Gürman'a konsere katılanlar eşlik etti. Taytak ile Aynacı, Gürman'a plaket takdiminde bulundu.

Etkinliğe, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, belediye başkanları, kurum müdürleri, meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.