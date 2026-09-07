Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde veda töreni düzenlendi
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Yaşamını yitiren oyuncu Serhat Mustafa Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende meslektaşları gözyaşları içinde Kılıç'ı andı, Ahmet Mümtaz Taylan yaptığı konuşmayla veda etti. Kılıç'ın cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

(İSTANBUL) - Yaşamını yitiren oyuncu Serhat Mustafa Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kılıç'ın yakınları, arkadaşları ve sanat camiasından isimler katıldı.

Yaşamını yitiren oyuncu Serhat Mustafa Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Cenaze töreni, Muhsin Ertuğrul adına saygı duruşuyla başladı. Törende, yaşamını yitiren oyuncu Serhat Mustafa Kılıç anıldı.

"HUZUR İÇİNDE UYUSUN"

Kılıç'a çok sayıda meslektaşı kürsüden yaptığı konuşmalarla veda etti. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, törende yaptığı konuşmada Serhat Mustafa Kılıç'ı genç yaşta tanıdığını belirterek, "Serhat'ı ben çok genç yaşta tanıdım. Devlet Tiyatrosu'na girdiği zaman ilk oyununu ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Bazı oyuncuları yükseltmeye çalışırsınız provada yönetmen olarak, bazı oyuncuları da indirmeye çalışırsınız. Ben Serhat'ı bütün provalar boyunca indirmeye çalıştım ama indiremedim. Hayatı boyunca inmedi. Sahnede aceleci değildi, hayatta çok aceleciydi. Hayır demeyi bilmezdi. Üç kişilik çalışır ve becerirdi. Huzur içinde uyusun" dedi.

Törenin sonunda, Türk bayrağına sarılı Kılıç'ın cenazesinin üzerine yakınları ve arkadaşları tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kılıç, yarın Ankara'da Ahmet Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi - Son Dakika

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