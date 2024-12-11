Özalp'ta Kartpostallık Soğuklar

Güncel

Özalp dondu, ağaçlar kırağı tuttu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan görüntüler ise kartpostalları aratmıyor.

Bölgede hüküm süren soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. 2 bin 100 rakımda bulunan Özalp ilçesinde bir haftadan bu yana etkili olan hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 10 ile 12 dereceye kadar düşerken, gün içerisinde ise sıcaklık eksi 5 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde etkili olan sis yer yer görüş mesafesini düşürürken, trafikte de aksamalara neden oluyor. İlçede soğuk hava nedeniyle akarsu ve dereler buz tutarken, ağaçların kırağı tutarak bembeyaz bir görüntüye bürünerek ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.