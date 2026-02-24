Özat'tan Dava Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özat'tan Dava Açıklaması

Özat\'tan Dava Açıklaması
24.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, açılan davanın teknik bir hata olduğunu ve başarıyla sonuçlandığını belirtti.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, son günlerde medyada yer alan dava sürecine ilişkin açıklama yaptı. Özat, hakkında açılan davanın kişisel verilerle ilgili teknik bir konudan kaynaklandığını belirterek, dava üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başka bir sendika başkanı tarafından hakkında açılan davada 'kaybetti' yönünde iddialar ortaya atıldığını, bu iddialara karşı kazandığını göstermek amacıyla mahkeme kararını paylaştığını ifade etti. Paylaşım sırasında hem kendisinin hem de karşı tarafın T.C. kimlik numarasının sehven silinmediğini belirten Özat, bu nedenle Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında dava açıldığını söyledi.

Davanın içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Özat, "Bu dosyada ilk derece mahkemesinde aleyhime karar verilmiş, ancak istinaf aşamasında haklı bulunarak davayı kazanmış bulunuyorum. Buna rağmen, kamuoyuna ceza aldığım yönünde açıklamalar yapılmıştır. Gerçek şudur ki, bu iddiaya karşılık beraat kararı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Paylaşılan belgede hem benim hem de karşı tarafın T.C. kimlik numarası sehven silinmemiştir. Bugün çarpıtarak anlattıkları konu bundan ibarettir" dedi.

Paylaşılan belgede kimlik numaralarının silinmemesinin teknik bir hata olduğunu ifade eden Özat, "Altını çiziyorum. Bu mesele iftira değildir; kişisel verilere ilişkin teknik bir durumdur. İçerikle ya da söylenen sözlerle ilgili verilmiş bir ceza yoktur. Üstelik sürecin hukuki aşamaları da devam etmektedir. Şunu açıkça söylüyorum. Mücadele eden bir sendika genel başkanının elbette davaları olur. Biz kanarya severler derneği başkanlığı yapmıyoruz; mücadele eden, eğilmeyen, yılmayan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın genel başkanlığını yürütüyoruz. Açılan davalar utanılacak şeyler değildir. Aksine, doğru yerde durduğumuzun göstergesidir. Biz bundan korkmuyoruz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Haklı mücadele er ya da geç karşılığını bulur. Ben algıyla değil, hukukla konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özat'tan Dava Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu
İki okul müdürüne birden saldırdı O anlar kameralarda İki okul müdürüne birden saldırdı! O anlar kameralarda

14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
14:11
Fener taraftarını kahreden haber geldi
Fener taraftarını kahreden haber geldi
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:15
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı Darbe üstüne darbe
Domuz eti sahnesi pahalıya patladı! Darbe üstüne darbe
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:53
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar
İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:06:13. #7.13#
SON DAKİKA: Özat'tan Dava Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.