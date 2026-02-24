Özat\'tan Dava Açıklaması

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, son günlerde medyada yer alan dava sürecine ilişkin açıklama yaptı. Özat, hakkında açılan davanın kişisel verilerle ilgili teknik bir konudan kaynaklandığını belirterek, dava üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başka bir sendika başkanı tarafından hakkında açılan davada 'kaybetti' yönünde iddialar ortaya atıldığını, bu iddialara karşı kazandığını göstermek amacıyla mahkeme kararını paylaştığını ifade etti. Paylaşım sırasında hem kendisinin hem de karşı tarafın T.C. kimlik numarasının sehven silinmediğini belirten Özat, bu nedenle Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında dava açıldığını söyledi.

Davanın içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Özat, "Bu dosyada ilk derece mahkemesinde aleyhime karar verilmiş, ancak istinaf aşamasında haklı bulunarak davayı kazanmış bulunuyorum. Buna rağmen, kamuoyuna ceza aldığım yönünde açıklamalar yapılmıştır. Gerçek şudur ki, bu iddiaya karşılık beraat kararı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Paylaşılan belgede hem benim hem de karşı tarafın T.C. kimlik numarası sehven silinmemiştir. Bugün çarpıtarak anlattıkları konu bundan ibarettir" dedi.

Paylaşılan belgede kimlik numaralarının silinmemesinin teknik bir hata olduğunu ifade eden Özat, "Altını çiziyorum. Bu mesele iftira değildir; kişisel verilere ilişkin teknik bir durumdur. İçerikle ya da söylenen sözlerle ilgili verilmiş bir ceza yoktur. Üstelik sürecin hukuki aşamaları da devam etmektedir. Şunu açıkça söylüyorum. Mücadele eden bir sendika genel başkanının elbette davaları olur. Biz kanarya severler derneği başkanlığı yapmıyoruz; mücadele eden, eğilmeyen, yılmayan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın genel başkanlığını yürütüyoruz. Açılan davalar utanılacak şeyler değildir. Aksine, doğru yerde durduğumuzun göstergesidir. Biz bundan korkmuyoruz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Haklı mücadele er ya da geç karşılığını bulur. Ben algıyla değil, hukukla konuşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.