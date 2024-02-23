Özbek gelinler, Suriyelileri geride bırakarak Türkiye'de en çok evlenen yabancı kadınlar oldu - Son Dakika
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Özbek gelinler, Suriyelileri geride bırakarak Türkiye'de en çok evlenen yabancı kadınlar oldu

Özbek gelinler, Suriyelileri geride bırakarak Türkiye\'de en çok evlenen yabancı kadınlar oldu

Türkiye'de geçen yıl 3 bin 716 Özbek kadın evlenirken, Özbek gelinler bu alanda Suriyelileri geride bırakarak zirveye yerleştiler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu. Özbekler, bu alanda 2015'ten bu yana ilk sırada olan Suriyelileri geride bırakarak zirveye yerleşti. Özbekler ve Suriyelilerin ardından Azerbaycan, Rusya ve Almanya uyruklu kadınlar Türkiye'de en çok evlilik yapan yabancı gelinler olarak öne çıktılar.

23.02.2024 11:07
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Türkiye'de geçen yıl 3 bin 716 Özbek kadın evlenirken, Özbek gelinler bu alanda Suriyelileri geride bırakarak zirveye yerleştiler.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu.

Uyruklarına göre incelendiğinde, 2014 sonrasında Özbek gelin sayısındaki artış dikkati çekti. Söz konusu yılda Türkiye'de 560 Özbek kadın evlenirken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 3 bin 716'ya yükseldi. Böylece Özbekler, bu alanda 2015'ten bu yana ilk sırada olan Suriyelileri (3 bin 519) geride bırakarak zirveye yerleştiler.

Özbekler ve Suriyelilerin ardından 2023'te Azerbaycan (2 bin 818), Rusya (2 bin 339), Almanya (2 bin 243) uyruklu kadınlar, Türkiye'de en çok evlilik yapan yabancı gelinler olarak öne çıktılar.

Yabancı damatta ilk sırada Almanlar bulunuyor

Söz konusu veri setinin açıklanmaya başlandığı 2009'dan bu yana nikah masasına oturan yabancı erkekler sayısında ilk sırada Almanlar yer alıyor.

Türkiye'de evlenen Alman erkeklerin sayısı 2023 itibarıyla 1387 olurken, bu ülke uyruklu erkekleri Suriye (1219), Avusturya (326), Afganistan (316) ve Azerbaycan (254) uyruklular izledi.

Türkiye'de 2023 itibarıyla evlenen yabancı uyruklu kadın ve erkek sayısı şöyle:

UyrukKadınUyrukErkek
Özbekistan3.716Almanya1.387
Suriye3.519Suriye1.219
Azerbaycan2.818Avusturya326
Rusya2.339Afganistan316
Almanya2.243Azerbaycan254

Kaynak: AA

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