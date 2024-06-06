Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TUSAŞ'ı ziyaret etti

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve beraberindeki heyet, TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek yerli platformların gösterilerini izledi.

06.06.2024 16:48
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ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet, TUSAŞ tesislerini ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve vakıf firmalarının üst yönetimi de yer aldı. Görüşmelerin ardından yerli platformların gösterileri izlendi. Ziyaret, TUSAŞ sergi alanının gezilmesi ile sona erdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, TUSAŞ\'ı ziyaret etti
Kaynak: DHA

Özbekistan, TUSAŞ, Havacılık, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

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