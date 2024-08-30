Özbekistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlandı

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde Büyükelçi Olgan Bekar ve Askeri Ataşe Kurmay Albay Metin Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona üst düzey Özbek yetkililer, ülkedeki yabancı misyon şefleri, yabancı elçiliklerin askeri ataşeleri ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükelçi Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okudu.

Kaya da katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in 102. yılını kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Milletimizin istiklaline bağlılığının en açık göstergesi olan bu zafer, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize, geçmişten günümüze daima ilham ve güç vermektedir. Bu Büyük Zafer'in kazanıldığı günün aynı zamanda ordumuza ithaf edilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak anılması, bizler için büyük bir anlam ve önem taşımaktadır." dedi.

"Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum"

Kaya, dünyanın en güçlü, en aktif ve en saygın orduları arasında yer alan, özgürlük ve bağımsızlığı karakter edinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünyanın birçok coğrafyasında kardeş, dost ve müttefik ülkelerin huzur ve güvenine verdiği destekle çatışma, risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı ve küresel güvenlik mimarisinde kırılmaların yaşandığı bu hassas süreçte küresel barışın bayraktarlarının başında geldiğini vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü olan 1 Eylül dolayısıyla Türk ve Özbek halklarını kutlayan Kaya, şunları kaydetti:

"Başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık ve egemenlikleri için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.