Özbekistan'da 483 Mahkuma Af İlan Edildi - Son Dakika
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Özbekistan'da 483 Mahkuma Af İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Anayasa Bayramı dolayısıyla 483 mahkumun affedilmesine karar verdi.

06.12.2024 21:47
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Özbekistan'da 8 Aralık'ta kutlanacak Anayasa Bayramı dolayısıyla 483 mahkum için af ilan edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 32. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 483 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 275'i şartlı olmak üzere 382 hükümlü tahliye edilecek, 101 kişinin ise cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen hükümlülerin arasında yasa dışı örgüt mensubu 6 kişi, 60 yaş üstü 5 kişi, 32 kadın ve 25 yabancı uyruklu bulunuyor.

Affedilerek tahliye edilecek mahkumların, topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'da 483 Mahkuma Af İlan Edildi - Son Dakika

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