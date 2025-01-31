Özbekistan'da Türk Devletleri Üniversitesi Kuruluyor

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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Özbekistan arasında iki senedir devam eden ortak üniversite kurma girişiminin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Özbekistan'da 'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' açılıyor" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde düzenlenen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantısı"nda konuştu.

Özvar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin Taşkent'te kuruluşuna dair bir kararname yayımladığını belirterek, "Özbek kardeşlerimizle yaptığımız müzakereler olumlu sonuçlandı ve bu üniversite bugün itibarıyla kurulmuş vaziyettedir. Hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Üniversite sayımızı Özbekistan'da da Azerbaycan'da da artıracağız"

Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı ve Cumhuriyet Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan mutabakat zaptıyla hayata geçtiğini ifade eden Özvar, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'da tamamen Türkiye'ye ait bir modelle kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi modeli Özbekistan tarafından da benimsenmiş olup, aynı model üzerine Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kurulmuştur. İlk planda İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversitesi bu üniversite çatısı altında birer program, bölüm açacak. Bu üniversiteye bir büyük kampüs de verilmiştir ve binaları da hazırdır. Taşkent'te bu sene bu üniversite eğitim öğretime başlayacak. Önümüzdeki yıllarda üniversite sayımızı Özbekistan'da da Azerbaycan'da da artıracağız."

Özvar, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi'nin bütün Türk dünyasına hizmet edeceğini belirterek, "Akabinde Türkmenistan'la da görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya da benzer bir anlayışla diğer üniversitelerimizi taşımak istiyoruz" dedi.

Özvar, "Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini, kalitesini dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla, bu vizyonla Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak geleceğe çok daha güvenle hazırlanıyoruz" diye konuştu.