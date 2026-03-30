Özbekistan'da Uluslararası Orman Günü Forumu

30.03.2026 21:20
Özbekistan'da, iklim değişikliği ve ormancılık üzerine bir forum düzenlendi. Sürdürülebilirlik vurgulandı.

Özbekistan'da, "Uluslararası Orman Günü" dolayısıyla forum düzenlendi.

Özbekistan Ekoloji ve İklim Değişikliği Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov'un ev sahipliğinde, "Sürdürülebilir yeşil kalkınma yolunda diyalog: Ortak gelecek için yatırımlar" temasıyla Orta Asya Çevre ve İklim Değişikliği Araştırma Üniversitesinde gerçekleştirilen foruma, Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı İsmail Belen, Özbekistan Orman Ajansı Direktörü Erkin Muhiddinov, UNFF ve Uluslararası Gıda Örgütü (FAO) yetkilileri ile bilim insanları katıldı.

Forumun açılışında konuşan Abduhakimov, ülkede iklim değişikliğiyle mücadele, çölleşmenin önlenmesi ve yeni orman alanlarının oluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Abduhakimov, "Bu forumun amacı yok olma tehlikesi altındaki ormanların korunması, ekolojik istikrarın sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin muhafazası gibi konulara dikkati çekmektir." dedi.

Son yıllarda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimleriyle bu alanda önemli adımlar atıldığını belirten Abduhakimov, söz konusu çalışmaların yalnızca Özbekistan'da değil, tüm Orta Asya'da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Sürdürülebilir ormancılıkta uluslararası işbirliği vurgusu

Belen de sürdürülebilir ormancılık alanında uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli fırsat sunduğunu dile getirdi.

Özbekistan'ın ormancılık alanındaki çalışmalarına değinen Belen, ülkenin son yıllarda bu konuda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Belen, bölgedeki zorlu doğal şartlara rağmen yürütülen ağaçlandırma ve orman yönetimi faaliyetlerinin dikkati çekici olduğunu belirtti.

Özbekistan'ın dağlar, nehirler ve doğal kaynaklar açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Belen, güçlü liderlik ve uzman kadroların desteğiyle ülkenin bölgedeki öncü ülkelerden biri haline gelebileceğini dile getirdi.

Belen, BM Orman Forumu'nun ormancılık alanında uluslararası politika platformu olarak önemli rol üstlendiğini hatırlatarak, forum kapsamında ülkeler arasında deneyim paylaşımının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Ormanlar, hem ekonomik hem çevresel açıdan kritik öneme sahip

Forum kapsamında basına değerlendirmelerde bulunan Belen, Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Taşkent'teki etkinliğe katıldıklarını belirterek, bu yılki ana temanın "ormanlar ve ekonomi" olduğunu söyledi.

Dünya genelinde yaklaşık 4 milyar hektarlık alanın ormanlarla kaplı olduğunu anlatan Belen, bunun karasal alanların yaklaşık yüzde 30'una karşılık geldiğini belirtti.

Belen, ormanların önemine işaret ederek, "Ormanlar ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan çok önemli ürünler üretmektedir." dedi.

Özbekistan'daki orman varlığına değinen Belen, kurak bir bölge olan, bazı çevresel ve iklimsel zorlukları bulunan ülkede toprakların yaklaşık yüzde 10'unun ormanlarla kaplı olduğunu ifade etti.

Belen, ülkede orman alanlarının genişletilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünün altını çizerek, "Özbekistan, mevcut yüzde 10 olan orman varlığını, yakın zamanda yüzde 12'ye, daha sonra yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor. 35 yıllık bir ormancı olarak bunu başaracaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan'ın yıllık 200 milyon fidan üretmeyi hedeflediğine dikkati çeken Belen, bunun mevcut coğrafi şartlar göz önüne alındığında oldukça büyük bir hedef olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

