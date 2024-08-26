Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Başladı - Son Dakika
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Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Başladı

Özbekistan\'da Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Başladı

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen 13. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali, resmi açılış töreniyle başladı. Festival, 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

26.08.2024 22:16
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Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı.

Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan çok sayıda üst düzey konuk ve sanatçının hazır bulunduğu törende, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıllık bir aradan sonra düzenlenen festivali hem sanatçıların hem de müzikseverlerin çok özlediğini ifade etti.

Ülkesinde 13. kez organize edilen bu etkinliğin, her ne kadar şark teraneleri olarak adlandırılsa da bugün adeta dünya teraneleri festivaline dönüştüğünü belirten Mirziyoyev, ilkine 31 ülkeden sanatçıların katıldığı festivale bugün 80'e yakın ülkeden 400'ün üzerinde sanatçı ve uzmanın katılmasının bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın bu festivalle dünya halklarına barış, kardeşlik ve birliktelik çağrısı yaptığını ve bu çağrının bugünlerde son derece önemli olduğunu ifade etti.

İstikrarsızlık, şiddet ve karmaşık bir durumda özgün sanat, müzik ve edebiyatın kurtarıcı bir güç olarak ortaya çıkması gerektiğini belirten Mirziyoyev, "Bugün seçeceğimiz yol, geleceğimizi ve kaderimizi belirler. Bu eski dünya barış ve dostluklarla yaşar ve yeşerir. İnsanlar, milletler ve devletler arasındaki dayanışma, sanat, insanların birlikteliği, edebi ve kültürel işbirlikleriyle güçlenir." dedi.

Törende, Özbekistan'ın önde gelen sanatçılarının yanı sıra katılımcı ülkelerden sanatçılar, kendi şarkı ve dans gösterileriyle sahne aldı.

Açılış töreninin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Festivalde en iyi performansı gösterenler, "baş ödül"ün yanı sıra birincilik, ikincilik ve üçüncülük için yarışacak. "Baş ödül"ü kazanan sanatçıya 10 bin dolar, birinci olan iki sanatçıya 5'er bin dolar, ikinci olan iki sanatçıya 3 bin 500'er dolar, üçüncü olan 3 sanatçıya da 2'şer bin dolar para ödülü verilecek.

Ayrıca, "en iyi genç sanatçı", "sanatseverlerin sevgisini kazanan sanatçı" ve "en iyi çalgı sanatçısı" gibi kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.

Festival, 30 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Başladı - Son Dakika

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