Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

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Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi.

Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali'ne 80'e yakın ülkeden 400'ün üzerinde sanatçı ve uzman katıldı.

Festivalde, Büyük Ödülü Özbek sanatçı Mehrinigor Abduraşidova elde ederken, birinciliği Kırgızistanlı Kopuzcular Grubu ve Azerbaycanlı sanatçı Perviz Kasimov, ikinciliği Türkmenistan'ın Arçabil ve Moğolistan'ın Hatang grupları, üçüncülüğü ise Tacikistan'ın Bedahşan ve Rusya'nın Ayarhan grupları ile Özbek sanatçılar Alişir Abduazizov ve Uluğbek Dilmuradov ikilisi kazandı.

Büyük Ödül sahibine 10 bin dolar, birincilere 5'er bin dolar, ikincilere 3 bin 500'er dolar, üçüncülere de 2'şer bin dolar para ödülünün verildiği festivalde ayrıca, "en iyi genç sanatçı", "sanatseverlerin sevgisini kazanan sanatçı" ve "en iyi çalgı sanatçısı" gibi kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle beş yıl aradan sonra düzenlenen festivalin açılışı 26 Ağustos'ta yapılmıştı.