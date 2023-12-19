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Özbekistan'da Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Özbekistan'da Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Ödülleri Verildi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle, '7. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri' sahiplerine verildi. Ödül törenine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Özbekistan\'da Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Ödülleri Verildi
19.12.2023 - 14:39,
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle, "7. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri" sahiplerine verildi.

Taşkent'teki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "7. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri" törenine, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Mirziyoyev, demokratik reformların geri döndürülemez hale geldiği Özbekistan'da yolsuzlukla mücadelede kendilerine büyük görevler belirlediklerini ifade ederek, bu mücadelede Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde tüm güçlerini seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında 2030'a yönelik Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi'ni geliştirerek uygulayacaklarını dile getiren Mirziyoyev, devlet kurumlarının faaliyetlerinde daha fazla şeffaflığın sağlanmasına ve hesap verebilirliğin artırılmasına, açık bilgi sisteminin geliştirilmesine, sektörün yasal temellerinin ve kurumsal mekanizmalarının güçlendirilmesine özel önem vereceklerine işaret etti.

Mirziyoyev, yolsuzlukla mücadelede bölgesel ve küresel girişimleri, yeni projeleri destekleyeceklerini ve aktif olarak yer alacaklarını vurguladı.

Sivil toplum kuruluşlarının da aktif katılımıyla deneyim alışverişinde bulunmak, iletişimi güçlendirmek, bilimsel araştırmalar yürütmek amacıyla yolsuzluk sorunlarına ilişkin bölgesel araştırma merkezinin kurulmasını öneren Mirziyoyev, gazetecilerin yolsuzlukla mücadele fırsatlarını etkin şekilde kullanmak ve etkilerini artırmak amacıyla Taşkent'te Küresel Medya Forumu düzenlemeyi teklif etti.

Konuşması sonrası Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim, ödülleri sahiplerine takdim etti.

5 kategoride ödül veriliyor

Daha önce Avusturya, İsviçre, Malezya, Ruanda, Tunus ve son olarak da geçen sene Katar'da yapılan ödül töreni, ilk kez bir Orta Asya ülkesinde düzenlendi.

Törende, "yolsuzlukla mücadelede ve uzun vadeli çalışmalarda elde edilen başarılar", "yolsuzlukla mücadele alanında eğitim ve akademik araştırmalar", "yolsuzlukla mücadelede gençlik girişimleri", "yolsuzlukla mücadeleyle ilgili yenilikler ve gazetecilik araştırmaları", "sporu yolsuzluklardan arındırma çalışmaları" olmak üzere 5 kategoride ödül veriliyor.

Ödül töreni, Katar merkezli Kanun Hükümleri ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezince UNODC desteğiyle her yıl farklı ülkelerde düzenleniyor.

Kaynak: AA
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Özbekistan, Katar, Uluslararası İlişkiler, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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