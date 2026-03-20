Özbekistan\'dan Depremzedelere Ramazan İkramı

Özbekistan Cumhuriyeti, Hataylı depremzedelere Ramazan ve Nevruz bayramları dolayısıyla Özbek pilavı ve sümelek tatlısı ikramında bulundu.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Arsuz ilçesi Özbek Mahallesi'nde düzenlenen programda, ülkenin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Programda konuşan Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.

Haydarov, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye ile Özbekistan arasında Hatay üzerinden bir kültür köprüsü kurulduğunu belirterek, 160 afetzedenin ülkelerinde misafir edildiğini hatırlattı.

Hatay'da da depremzedeler için özel sofra kurulduğunu dile getiren Haydarov, "Buradaki kardeşlerimize Özbek pilavı ve geleneksel tatlılarımızı ikram ederek bayram sevincini yaşamak istedik, geleneklerimizi hep birlikte yaşatıyoruz." dedi.

Kazanlarda hazırlanan pilav ve tatlılar, vatandaşlara ikram edildi.