Özbekistan'dan Filistinlilere Destek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Filistinlilere daha elverişli koşulların sağlanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkede bulunan Filistinlilerin maddi olarak desteklenmesini ve sosyal yardımlar sağlanmasını güvence altına alacak mekanizmaların oluşturulması amacıyla kararname imzaladı.

Kararnamede, ülkede bulunan Filistinlilerin geçici konaklama tesislerine yerleştirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması, ücretsiz sağlık muayenelerinin yapılması ve ilaç desteği sağlanması öngörülüyor.

Ülkedeki Filistinlilere isteklerine göre iş imkanları sağlanması, engelli olanların sosyal olarak desteklenmesi amacıyla aylık ödeme yapılması, doğum yapanlara veya vefat edenlerin yakınlarına bir defalık ödeme yapılması kararlaştırılan kararnamede, Filistinlilerin ev kiralarının ödenmesi, kreş, üniversite gibi eğitim ücretlerinden muaf tutulması talimatı da verildi.

Kararnamede, Filistinlilerin topluma entegrasyonu ve desteklenmesi amacıyla kültürel ve eğitsel etkinliklere dahil edilmesi de karara bağlandı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 26 Aralık 2024'te aldığı kararla, aralarında yaralı çocuk ve kadınlar ile refakatçilerinin de bulunduğu yaklaşık 100 Filistinli tedavi için Taşkent'e getirilirken, söz konusu Filistinliler geçici olarak rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere yerleştirilmişti.