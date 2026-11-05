Özbekistan Ticaret Borsası heyeti, Polatlı'da lisanslı depoculuk tesislerini inceledi - Son Dakika
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Özbekistan Ticaret Borsası heyeti, Polatlı'da lisanslı depoculuk tesislerini inceledi

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Özbekistan Ticaret Borsası heyeti, Polatlı\'da lisanslı depoculuk tesislerini inceledi
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Özbekistan Ticaret Borsası heyeti, TÜRİB temsilcileriyle Polatlı Ticaret Borsasını ziyaret ederek tesislerde inceleme yaptı. Heyete borsanın işleyişi ve hububat ticareti hakkında bilgi verildi; ziyaretin 28 Eylül'de imzalanan mutabakat zaptı kapsamında olduğu belirtildi.

Özbekistan Ticaret Borsası (UZEX) heyeti, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) temsilcileriyle Polatlı Ticaret Borsasını (PTB) ziyaret etti.

Türkiye'deki emtia piyasalarını incelemek üzere Türkiye'de bulunan heyet, Polatlı Ticaret Borsası Satış Salonu, Hububat Teknolojileri Laboratuvarı ve PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin tesislerinde incelemelerde bulundu.

Heyete, borsanın işleyişi, hububat ticareti, lisanslı depoculuk uygulamaları ile ürün analizi ve sınıflandırma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Görüşmelerde, iki ülkenin borsa işlem sistemleri, takas ve mutabakat süreçleri, elektronik işlem ortamları, dijital teknolojiler ve yapay zeka uygulamaları da ele alındı.

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Güven, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki kurumsal işbirliği ve tecrübe paylaşımının emtia piyasalarının gelişimi açısından önem taşıdığına işaret etti.

Ziyaretin, Özbekistan Ticaret Borsası ile 28 Eylül'de imzalanan mutabakat zaptı kapsamında gerçekleştirildiğini anımsatan Güven, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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