Özbekistan ve Belarus'tan Stratejik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika
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Özbekistan ve Belarus'tan Stratejik Ortaklık Anlaşması

09.07.2026 19:28
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Özbekistan ve Belarus, stratejik ortaklık için deklarasyon imzaladı. İkili ilişkiler güçleniyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin deklarasyonu imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Belarus'u ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, siyasi diyalog, ticaret, yatırım, sanayi, tarım, enerji, ulaştırma, eğitim, kültür ve insani işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Mirziyoyev, görüşmede son yıllarda Özbekistan ile Belarus arasındaki çok yönlü ilişkilerin nitelik bakımından yeni bir aşamaya ulaştığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 1 milyar dolara ulaştığını kaydeden liderler, ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolara çıkarma hedefini teyit etti.

Taraflar, yeni ortaklık ve yatırım projelerini içeren kapsamlı bir eylem planını kabul ederek, Özbekistan'da inşa edilmesi planlanan ilk nükleer santralin inşası ve buna ilişkin altyapı çalışmalarında Belarus'un sahip olduğu deneyimden yararlanılması hususunda anlaşmaya vardı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ile Lukaşenko, Özbekistan ile Belarus Arasında Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kurulmasına İlişkin Deklarasyonu imzaladı.

Deklarasyon, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasını öngörüyor.

Taraflar arasında, ayrıca ticaret ve ekonomik işbirliği, dışişleri bakanlıkları arasında istişare programı, iş gücü göçü, ormancılık, kültür, afet yönetimi, turizm, tarım, hafif sanayi, sosyal koruma, maliye, bilimsel araştırmalar ve yükseköğretim alanlarını kapsayan 15'i aşkın belge imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan ve Belarus'tan Stratejik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika

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