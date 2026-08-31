Özbekistan ve Çin Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve kapsamlı işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularını ele aldı.

Mirziyoyev ve Şi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Mirziyoyev, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı ve Özbekistan-Çin ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Şi'ye teşekkür etti.

Gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıl dönümünün kutlanacağını belirten liderler, bu kapsamda geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenmesinin önemini vurguladı.

İki lider, son yıllarda Özbekistan-Çin ilişkilerinin yeni bir aşamaya taşındığını belirterek, siyasi diyalogun yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırım, teknoloji, kültür ve insani alanlardaki işbirliğinin hızla geliştiğine dikkati çekti.

Taraflar, dışişleri bakanlıkları arasındaki stratejik diyaloğun sürdürülmesi ve parlamentolar arası ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İkili ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar

Görüşmede 2025'te 18 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 30 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda gerekli adımların atılması konusunda mutabık kalan liderler, Özbekistan'da Çin ile yürütülen ortak yatırım projelerinin toplam portföyünün 60 milyar doları aştığını, ülkede 6 binden fazla Özbek-Çin ortak şirketinin faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Enerji, kimya, metalurji, inşaat malzemeleri, gıda üretimi, ulaştırma, altyapı, tarım ve yüksek teknoloji alanlarında sanayi işbirliğinin genişletilmesinin önemini anlatan liderler, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve kapsamlı işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Görüşmede, Mirziyoyev, Çinli şirketleri Özbekistan'ın bölgelerinde oluşturulan ortak sanayi bölgelerinde yeni üretim tesisleri kurmaya davet ederken, ayrıca Çin'in önde gelen finans kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesinden ve bu kuruluşların Özbekistan'daki projelere daha aktif olarak yer almasından yana olduğunu vurguladı.

Ulaştırma alanındaki işbirliğini de ele alan liderler, yapımı süren Çin-Kırgızistan-Özbekistan stratejik demir yolu projesinin, tamamlandığında Avrasya ulaşım ağının önemli unsurlarından biri olacağını ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki bağlantıları daha da güçlendireceğini ifade etti.

Özbekistan ile Çin şehirleri arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesi ve uçuş sayılarının artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunan liderler, ayrıca Çin'de bu yıl sonuna kadar Özbekistan Kültür Günleri düzenlenmesi, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni kültürel etkinlik programının kabul edilmesi konusunda da mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca Çince'nin Özbekistan'da öğrenilmesinin teşvik edilmesi, üniversiteler arasındaki ortak eğitim programlarının genişletilmesi ve Özbek öğrencilerin Çin'de eğitim görmesi için ayrılan kontenjanların artırılması konularını ele aldı.

Görüşmede, Orta Asya-Çin formatındaki bölgesel işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve gelecek yıl Çin'de düzenlenecek üçüncü zirveye yönelik hazırlıklar da değerlendirildi.

Mirziyoyev, görüşmenin sonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.