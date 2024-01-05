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Özbekistanlı 'Madame Claude' Ayvacık'ta yakalandı - Son Dakika
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Özbekistanlı 'Madame Claude' Ayvacık'ta yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Madame Claude' lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova, kaldığı evde yakalandı. Mirxanova'nın cinsel amaçlı insan ticareti yapmak suçundan arandığı ve çok sayıda kadını yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokarak genelevlere yerleştirdiği belirlendi.

Özbekistanlı \'Madame Claude\' Ayvacık\'ta yakalandı
05.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:31
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan 'Madame Claude' lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova (40), kaldığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'cinsel amaçlı insan ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler ilk olarak Mirxanova'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu çok sayıda kadını yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere yerleştirdiği belirlendi. Mirxanova, yapılan operasyonla Küçükkuyu'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mirxanova'nın ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Mirxanova, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Özbekistan, Türkiye, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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