Özdağ: ABD ve İsrail İran'da Silahlı Yapılanma Peşinde

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABD ve İsrail'in İran'daki bazı bölgelere yönelik hava saldırıların İran rejimine karşı silahlı bir yapılanmanın önünü açmayı amaçladığını iddia etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail, bugünden itibaren sözde İran Kürdistanı olarak nitelendirilen bölgelerdeki, Devrim Muhafızları ve İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlik ve binaları bombalamaya başladı. Bu bombalama, yaklaşık 10 gün önce PKK'nın İran yapılanması PJAK öncülüğünde oluşturulup, 'İran Kürdistanı Siyasi Güçleri İttifakı' adıyla birleşen ve 'İran İslam Cumhuriyeti'nin sona erdirilmesi için mücadele etmek' amacını güden terörist yapıların önünü temizlemek, Kürdistan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, İlam ve Hemedan eyaletlerinde Suriye'nin kuzeyine benzer bir yapıyı oluşturmak için alan açmaktır. Bu yapı, aynı zamanda ABD-İsrail adına sahada İran rejimine karşı silahlı bir ayaklanma oluşturacaktır." ifadesini kullandı.