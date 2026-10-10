Özdağ, Antalya'da kadınlara seslendi ve partisinin seçime hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ, Antalya'da kadınlara seslendi ve partisinin seçime hazır olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özdağ, Antalya\'da kadınlara seslendi ve partisinin seçime hazır olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki kadın buluşmasında partisinin seçime hazır olduğunu söyledi. Özdağ, 'Tertemiz Türkiye' projesiyle uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılarının tedavisini zorunlu hale getireceklerini, en geç 2028'de seçim olacağını kaydetti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin projeleriyle, programıyla ve kadrolarıyla seçime hazır olduğunu söyledi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde partisinin İl Başkanlığınca düzenlenen "Cumhuriyet Kadınları Buluşuyor" etkinliğinde konuşan Özdağ, Türkiye'de seçimlerin ne zaman olacağını kimsenin bilmediğini dile getirdi.

"Seçim ne zaman olursa olsun biz hazırız. Projelerimizle, programımızla, kadrolarımızla hazırız." ifadesini kullanan Özdağ, her halükarda en geç 2028 yılında seçim olacağını, çok zaman kalmadığını belirtti.

Özdağ, ekonomik sıkıntılar ve güvenlik sorunlarının kadınlar üzerindeki etkisinin daha ağır olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelenin anneler açısından önemine işaret eden Özdağ, "Tertemiz Türkiye" projesiyle uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılarının tedavisini zorunlu hale getireceklerini söyledi.

Özdağ, bağımlıların kentlerden uzak yerlerde çalışarak, üreterek uyuşturucudan ve kumardan arındırılacağını kaydetti.

Programın ardından bir alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret eden Özdağ, 16. Antalya Kitap Fuarı'nda "Ordu ve Siyaset" söyleşisine ve imza gününe katıldı.

Kaynak: AA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağPolitikaAntalyaEkonomiTürkiyeGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:11:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Özdağ, Antalya'da kadınlara seslendi ve partisinin seçime hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei