Özdağ'dan Boğaziçi Öğrencilerine Destek - Son Dakika
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Özdağ'dan Boğaziçi Öğrencilerine Destek

Ümit Özdağ, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinlik yasaklarına karşı öğrencilere direniş çağrısı yaptı.

27.02.2025 13:20
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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün bazı öğrenci kulüplerine 1 ay süreyle etkinlik yasağı getirmesine ilişkin, "Sevgili Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, her gün üniversitenize girerken üniversitenizin rektöründen daha zeki olduğunuzu düşünerek girin. Rektörü sadece yüzünüzdeki gülümseme ile protesto edin. Bilin ki, o tarihin mağlup olanlarının tarafında" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Boğaziçi Rektörlüğü'nün bazı öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini 28 Mart'a kadar yasaklaması kararına, Marmara Cezaevi'nden, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Özdağ, açıklamasında, baskıların arttığı dönemlerde rejimin zayıfladığını, sorunların çözümünün, direniş içinde muhalefet etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Rektörlüğü, öğrenci kulüplerinin yönetimlerini görevden almış, öğrenci eylemlerini yasaklamış. Ülkenin her yerinde nefes almayacak şekilde bir baskı gerçekleşiyor. Adeta düdüklü tencerenin düdük kısmı bile lehimlenerek kapatılıyor. Bu baskılar, sanki bir toplumsal patlamanın birileri tarafından arzu edildiğini gösteriyor. Birileri köşe yazılarında 'muhalefetin kalıcı olarak tasfiyesini' öneriyorlar. Birileri 'Her gün birinizi, bir gün hepinizi alacağız' çığlıkları atıyor. Bu kışkırtmalara karşı muhalefet sağduyulu ve soğukkanlı davranmalı, sokağa çekerek kriminalize etme girişimlerine direnmeli. Çözüm, demokratik direniş, hukuk içinde muhalefettir. Bir baskı rejiminin en güçlü olduğu an, baskıları arttırdığı dönem değildir. Baskılar artıyor ise rejim zayıflıyordur. Bunu bir siyaset bilimi hocası olarak söylüyorum. Bunu tek başına Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün ürettiği bir belge/sahte/yalan belge ile tutuklanan bir siyasi parti genel başkanı olarak söylüyorum...

"Bize, ikinci sınıf insan olarak düşman savaş hukuku uygulamasına direniyorum"

Cumhur İttifakı rejiminin bize, muhalefete, ikinci sınıf insan olarak düşman savaş hukuku uygulamasına direniyorum. Ancak AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren seçmen benim kardeşim olmaya devam ediyor. Onlara zaman zaman kırılıyorum. Onlara zaman zaman birlikte askerlik yaptıkları, sınırda birlikte nöbet tuttukları bize ikinci sınıf insan muamelesi yapılması karşısında neden daha güçlü tepki vermedikleri için güceniyorum. Ama onlar benim kardeşim. Onların da bizim durumumuza sevinmediğini, 'böyle olmamalıydı' dediğini biliyorum. Özetle muhalefet bütün baskılara hatta tahriklere rağmen kararlılıkla, barışçıl direnişini sürdürmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi'ne gelince... Sevgili Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, her gün üniversitenize girerken üniversitenizin rektöründen daha zeki olduğunuzu düşünerek girin. Rektörü sadece yüzünüzdeki gülümseme ile protesto edin. Bilin ki, o tarihin mağlup olanlarının tarafında."

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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