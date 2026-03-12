Özdağ'dan Türkiye'ye Çağrı: Savaşın Dışında Kalmalıyız

Haber: Mehmet Özden

DENİZLİ - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de katıldığı programlarda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özdağ, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirerek Türkiye'nin çatışmanın dışında kalması gerektiğini söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de bir dizi ziyaret ve programa katıldı. Özdağ, kentteki programları kapsamında Amfi Park'ta partisince düzenlenen iftar programında gençlerle sohbet etti. Daha sonra Çatal Çeşme Oda Tiyatrosu'na geçen Özdağ, burada düzenlenen "Genç Liderler Konuşuyor" konulu söyleşiye katıldı.

Programların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve Türkiye'nin bölgedeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ açıklamasında şunları söyledi:

"Öncelikle Türkiye bu haksız saldırı savaşının tamamen dışında kalmalıdır. İsrail ve bunun peşine takılan Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu İran'a yönelik saldırısı devletler hukuku açısından kabul edilebilir değildir suçtur ve Netanyahu'nun zihniyeti bölgeyi ateşe ve kana boğmuştur. Önce Gazze'de büyük bir soykırım yaptı sonra Lübnan'a saldırdı, Suriye'de saldırılar ve toprak ilhakları gerçekleştirdi. Şimdi ise İran'a saldırıyor. Ancak İran'ın Suriye Lübnan gibi olmadığını bir Gazze olmadığını da görüyor. Bütün olanlara rağmen ben İran'ın hem İsrail'e hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerine yönelik kendisini savunma anlamında Birleşmiş Milletler yasasının 51 maddesi uyarınca etkili bir savunma yaptığını görüyoruz. Evet İsrail İran'ın savunmasının ortaya çıkartmış olduğu yıkıcı etkinin ciddi bir karartmayla dünya kamuoyu tarafından öğrenilmesine engellemeye çalışıyor. Ancak gerek Amerikalı gerek İsrailli karar alıcıların ve uzmanların açıklamalarından büyük bir şaşkınlık yaşadıkları bu kadar direnmeyi beklemediklerini görüyoruz."

Burada amaç rejimi devirmek için Suriye'de olduğu gibi İran'da da bir iç savaş çıkartmak. Ancak bu uzun soluklu bir iş kolay kolay yapabilecekleri bir proje değil ve bu arada İran'da tabii kendisini çok etkili füze sistemleri ile savunduğu için ki bugün yeni bir aşamaya geçti bu saldırıda ve karşılık beklemeden sürekli saldırıyor. İran'da iç savaş projesinden İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri vazgeçme çizgisine kayabilirler. Göreceğiz önümüzdeki günlerde Bizim hükümetimizin de yapması gereken bu sürecin dışında Türkiye'yi tutmak asla İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olmamak. Mesela şimdi bölgeye NATO yeni orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri getirmeye başladı. Neden getiriyor bunu çok anlamış değiliz. Türkiye'nin elinde zaten Rusya'dan aldığı S400'ler var biliyorsunuz. Eğer çok gerekli olursa onlar kullanılabilir.

İran'ın da şu ana kadar Türkiye'ye yönelik bir saldırıyı temsil etmediği ve yapılan açıklamalarda temsil etmeyeceğini görüyoruz. O zaman bu Amerika füze savunma sistemleri Türkiye'ye neden kabul ediliyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Yine üzerinde durulması gereken bir husus Kürecik radarının İsrail'e bilgi vermeye devam ettiğidir. Bu savaş boyunca Kürecik radarı Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e istihbarat sağladığı sürece ki şimdiye kadar sağladı bu İran'a yapılan saldırıları kolaylaştırır. Bunun da doğru olmadığını tarafsızlık ilkesine uymadığını düşünüyoruz. Türkiye tam tersi tarafsız olmalıdır bu noktada. İncirliğin kullandırılmaması doğru bir karardır ama Küreciğin de kullandırılmaması gerekmektedir. Özellikle biz bu savaşın dışında kalınması gerektiği taraftarıyız."