Özdağ, Mekke Anlaşması\'nın tam metnini ve Yemen\'de taraf olunmama garantisini istedi

(TBMM) - YENİ YOL Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon soruşturmasına ilişkin, "Yüz yılın en büyük soygununa rağmen koltuktan kalkmayanları, siyaset yüzsüzleri olarak her gün milletimize şikayet edeceğim, bu kadar utanmazlık, bu kadar vurdumduymazlık, bu kadar pislik olmaz, bu soygunda en ufak dahili olanların bile tepeden tırnağa istifa edip işi bırakmaları gerekmektedir" dedi.

YENİ YOL Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 7 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalandığı ilan edilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hangi amaçla, hangi hukuki zeminde ve hangi askeri hedef doğrultusunda yapıldığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Özdağ, "İtirazımız işbirliğine değil, Türkiye'nin milli çıkarları yeterince gözetilmeden, sınırları açıkça çizilmemiş askeri yükümlülüklerin altına sokulmasına, ülkemizin başka devletlerin savaşlarının tarafı haline getirilmesine ve Türk milletinin geleceğinin kapalı kapılar ardında alınan kararlarla riske atılmasına yöneliktir" diye konuştu.

Anlaşmanın, Meclis'in iradesi yok sayılarak hayata geçirilmeye çalışıldığını savunan Özdağ, "Gazi Meclis'in haberi olmadan, milletin temsilcilerinin onayı alınmadan bu milletin kaderi hangi gizli kapılar arkasında pazarlık konusu yapılmıştır? Bu kaçıncı gizli anlaşmadır? Bu kaçıncı gizli görüşmelerdir?" diye sordu.

"TÜRKİYE YEMEN'DEKİ BİR ÇATIŞMAYA TARAF YAPILIRSA MİLLİ ÇIKARLARINA AĞIR DARBE OLUR"

Anlaşmanın bölgesel gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyleyen Özdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın ardından yaptığı, "Bu anlaşmayı görmekten memnuniyet duyuyorum, harika bir adım" açıklamasına işaret ederek, "Trump neyi kutlamaktadır? ABD ve İsrail neyin bayramını yapmaktadır?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirten Özdağ, "Ancak bu güç okyanus ötesindeki emperyalistlerin taşeronluğu için değil, milletimizin bekası ve vatanımızın muhafazası içindir. Türkiye'nin Yemen'deki bir çatışmaya doğrudan ya da dolaylı taraf yapılması ülkemizin milli çıkarlarına indirilmiş ağır bir darbe olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

ÖZDAĞ'DAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Selçuk Özdağ, hüküte seslenerek, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tam metnini ve Türkiye'ye yüklediği yükümlülüklerin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Özdağ, şöyle konuştu:

"Açıklayın, neyi kaçırıyorsunuz? Anlaşmanın Anayasa'nın 90. ve 92. maddeleriyle ilişkisini açıklığa kavuşturun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasal yetki ve denetimini güvence altına alın. Türkiye'nin Yemen'de saldırı amaçlı bir askeri harekata asla katılmayacağını açıkça ilan edin. Türk askerinin hayatını, Türkiye'nin güvenliğini ve deniz ticaretlerimizin geleceğini riske atabilecek kararları şeffaf, ölçülü ve milli çıkarlar temelinde değerlendirin. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bölgesel politikalarının Türkiye'ye maliyet yüklemesine izin vermeyin, Türkiye'yi hiçbir ülkenin vekalet savaşının tarafı haline getirmeyin. Suudi Arabistan ile Yemen arasında uzlaşmayı sağlayacak, İran'ı da kapsayan bölgesel bir diplomatik girişim başlatın."

Özdağ, Türkiye'nin güvenliğinin korunması, Suudi Arabistan'ın güvenlik kaygılarının diplomasi yoluyla giderilmesi, Yemen halkının yeni bir savaşın içine itilmemesi ve Kızıldeniz ile Babülmendep'te deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

ÖZDAĞ'DAN "BARO" TEPKİSİ: "70 TANE AVUKATI HAKİM SAVCI YAPTIK" İDDİASI

YENİ YOL Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı'nın bir televizyon programında söylediğini belirttiği, "Bakanlık bize bir ayrıcalık tanıdı, 2 sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık" sözlerine de tepki gösterdi. Bu açıklamanın yargı bağımsızlığı ve liyakat açısından soru işaretleri yarattığını söyleyen Özdağ, "Bu baro başkanı hakkında hangi işlemi yapacaksınız, doğru mu bu 70 tane avukatın savcı yapıldığı, size bu isimler getirildi mi ve siz bu isimleri ne yaptınız, referansları burada yazılı mı karşısında? Açıklayın, yalan söylüyorsa iftiradan dava açın, doğru söylüyorsa hemen istifa edin" dedi.

Özdağ, Adalet Bakanlığı'na da çağrıda bulunarak, hakim ve savcı alımlarında baro üyeliğinin bir kriter olup olmadığının açıklanmasını istedi. "Adalet Bakanlığı kimin bakanlığıdır? Sadece iktidara yakın baroların mı yoksa 86 milyonun mu bakanlığıdır?" diye soran Özdağ, KPSS'ye giren ve sınavlara hazırlanan genç avukatların mülakatlarda elenmesinin nedenlerinin açıklanması gerektiğini söyledi. Selçuk Özdağ, "Anayasa'nın eşitlik ilkesi ayaklar altındadır, adalet, torpille ve kartvizitle dağıtılacak bir imtiyaz değildir, hakimlik ve savcılık makamı iktidar güdümündeki yapılara ulufe gibi dağıtılamaz" diye konuştu.

"FON SKANDALINDA DA HİÇBİRİ İSTİFA ETMİYOR"

Fon skandalında yaşananların Türkiye ekonomisine ağır bir yük getirdiğini belirten Özdağ, sorumluların istifa etmemesine tepki gösterdi. Selçuk Özdağ, "Türkiye ekonomisine 200 milyar dolar civarında yük bindiren soygun yapılıyor, ama bir kişi hariç istifa eden bir Allah'ın kulu yok. Bu fon skandalında da şimdi çok ciddi bir güvensizlik var borsaya karşı, fonlara karşı, sermaye piyasasına karşı, sermaye piyasasının başkanları, yönetim kurulu üyeleri hiçbir tanesi istifa etmiyor" diye konuştu.

Kamu kurumlarının reklam dağıtımına ilişkin de soru önergesi hazırladığını belirten Özdağ, devlet kurumlarının hangi avukatlarla çalıştığının ve bu avukatlara kimlerin referans olduğunu sordu. Özdağ, Türkiye'de kamu görevlilerinin mal varlıklarını açıklaması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Milletin güvenine ihanet etmenin, kamu malını iç etmenin Türkiye'de niye cezası yok Allah aşkına? Bu kürsülerden her gün hatırlatacağım, yüz yılın en büyük soygununa rağmen koltuktan kalkmayanları, siyaset yüzsüzleri olarak her gün milletimize şikayet edeceğim, bu kadar utanmazlık, bu kadar vurdumduymazlık, bu kadar pislik olmaz, bu soygunda en ufak dahili olanların bile tepeden tırnağa istifa edip işi bırakmaları gerekmektedir, ama ne gezer ve iş millete düşmüştür, sorun sistemdedir, çözüm millettedir, sandık gelecek, Türkiye demokrasiyle tanışmanın yeni bir mücadelesini verecek."