Özdağ: Rakiplerimiz yasaklanmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özdağ: Rakiplerimiz yasaklanmamalı

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun siyaset yasağına karşı çıkarak demokrasinin önemini vurguladı.

22.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kemal Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir, Ekrem Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Biz, bizim rakibimiz olarak yasaklanmadan kalmalarını istiyoruz. Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor." dedi.

Özdağ, Mersin'de yargılandığı davada talimatla ifade veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için geldiği Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun kısa süre öncesine kadar CHP'nin genel başkanlığını yaptığını ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Özdağ, kendisine siyaset yasağı getirecek bir duruşma sürecinin içine itildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de kendisine siyaset yasağı getirecek dava sürecinin işlediğini belirten Özdağ, "Kemal Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir, Ekrem Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Biz, bizim rakibimiz olarak yasaklanmadan kalmalarını istiyoruz. Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Siyaset, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: Rakiplerimiz yasaklanmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: Özdağ: Rakiplerimiz yasaklanmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.