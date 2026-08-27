Özdağ: Suriye'de Paralel PKK Devleti Oluştu - Son Dakika
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Özdağ: Suriye'de Paralel PKK Devleti Oluştu

Özdağ: Suriye\'de Paralel PKK Devleti Oluştu
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Ümit Özdağ, Suriye'de SDF'nin feshi sonrası paralel bir PKK devletinin oluştuğunu belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SGD) fesih kararına ilişkin, "Dört PKK tugayı şeklinde bir örgütlenme Suriye ordusunun parçası oldu. Bu, onun örgütsel varlığının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Suriye'de bir paralel devlet oluştu. Suriye'de bir PKK devleti oluştu" dedi.

Özdağ, SZC TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir soru üzerine mevcut Meclis'in yeni anayasa yapamayacağını söyleyen Özdağa, şunları kaydetti:

"Bu Meclis mevcut Anayasa'da değişiklikler yapabilir. Yeni anayasa yapmak için kurucu iradeyi temsil eden bir Meclis'in seçilmesi gerekiyor. Yani seçmen oy verirken seçtiği milletvekillerinin yeni bir anayasa yapacağını bilerek seçmeli. Bu bir. İkincisi, bu Meclis mevcut kompozisyonu ile millet iradesini asla yansıtmıyor. Her şeyden önce bugün PKK ve Öcalan ile müzakereleri yürüten iktidar, seçimlere giderken kendi seçmenine ve bütün seçmene muhalefeti PKK ile görüşmekle ve iş birliği yapmakla suçlayarak oy aldı. Yani seçmenler iktidara PKK ile görüşmesi, PKK'ya af getirmesi, Öcalan'ı müzakereci yapması için oy vermedi. Aksine terörle mücadelenin devam etmesi için oy verdi. Bundan dolayı bu Meclis milli iradeyi ve AK Parti, MHP seçmen iradesini de temsil etmiyor.

"MECLİS'İN KOMPOZİSYONU MİLLETİ TEMSİL ETMİYOR"

Aradan geçen süre içerisinde o kadar çok partiden partiye transfer oldu ki 'AK Parti'ye karşıyım, bana oy verin. Ben AK Parti ile mücadele edeceğim, MHP ile mücadele edeceğim, HÜDA PAR ile mücadele edeceğim' diyerek oy alanların hiç küçümsenmeyecek bir bölümü bugün seçmenlerinin vermiş olduğu oya ihanet ederek iktidar bloğunun bir parçası, AK Parti'nin milletvekili haline geldiler. Bu kompozisyon da milleti temsil etmediğini, seçmen iradesini temsil etmediğini gösteriyor. ve bütün bunların ötesinde Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri var. Bu değiştirilemez maddeler bir anayasa değişikliğinin önündeki anayasa hukuku açısından ve devlet geleneği açısından engeldir. Bu Anayasa'da değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler de daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir."

"BİR TERÖR ÖRGÜTÜ SİYASAL YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Özdağ, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin ise, "İsrail'in ortaya koyduğu Orta Doğu'da milli üniter devletleri parçalama projesinin başladığı dönemi yaşıyoruz. Bu Irak'ta savaşla oldu, Suriye'de savaşla oldu ve şimdi Türkiye'de benzer bir süreç savaşsız, silahsız oluyor. Bir terör örgütü siyasal yapıya dönüştürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"NASIL KENDİSİNİ LAĞVETMİŞ?"

SDG'nin lağvedildiğine ilişkin SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin açıklamalarını değerlendiren Özdağ, şöyle konuştu:

"Bu arada diyorlar ki 'Bakın, SDG entegre oldu, kendisini lağvetti.' Şimdi ben SDG'nin, Sayın Erdoğan'ın açıkladığı on binlerce konteyner silahı tahrip ettiğini veya Şam'a verdiğini duymadım. On binlerce makineli tüfeği, yerden havaya roketatarları, yerden yere roketatarları verdiğini de duymadım. Nasıl kendisini lağvetmiş?"

"SURİYE'DE BİR PARALEL DEVLET OLUŞTU"

Mazlum Abdi'nin silahların eskimiş olduğuna yönelik ifadelerinin hatırlatılması üzerine Özdağ, şunları söyledi:

"Eskimiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldı ya... Aklımızla alay etmesinler. Sadece cephaneliklerde duruyor. ve dört PKK tugayı şeklinde bir örgütlenme Suriye ordusunun parçası oldu. Bu, onun örgütsel varlığının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Suriye'de bir paralel devlet oluştu. Suriye'de bir PKK devleti oluştu. Biz bu paralel devleti FETÖ'den Türkiye'de hatırlarız. Bakın, Öcalan da sürekli aynı şeyi söylüyor, devletleşme diyor. Ben Kandil'in yaptığı açıklamaları da okuyorum. Kandil'in yaptığı açıklamalarda da Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında devlet stajı yaptıktan sonra, bunu tekrar ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında devlet stajı yaptıktan sonra PKK, Türkiye'den büyük bir bölgeyi kopartarak 'Birleşik Kürdistan'ı kurma hedefinden vazgeçmemiştir."

Kaynak: ANKA

Ümit Özdağ, Güncel, Suriye, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: Suriye'de Paralel PKK Devleti Oluştu - Son Dakika

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