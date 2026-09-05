Özdağ, Van'dan ilk maaşla gönderilen kalem hediyesini paylaşarak gence teşekkür etti - Son Dakika
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Özdağ, Van'dan ilk maaşla gönderilen kalem hediyesini paylaşarak gence teşekkür etti

Özdağ, Van\'dan ilk maaşla gönderilen kalem hediyesini paylaşarak gence teşekkür etti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da yaşayan bir gencin ilk maaşıyla aldığı dolmakalem ve Ayyıldız kolyeyi kendisine yolladığını sosyal medyadan duyurdu. Özdağ, paylaşımında gence 'Var ol değerli kardeşim' diyerek teşekkür etti ve başarılar diledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da yaşayan bir gencin ilk maaşıyla kendisine aldığı kalem ve anahtarlığı parti genel merkezine yolladığını belirterek, "Var ol değerli kardeşim, gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da yaşayan bir gencin ilk maaşıyla kendisine aldığı kalem ve anahtarlığın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hediyenin yanında yer alan notta, "Bu ülkenin en doğusunda yaşayan Kürt kökenli bir ailenin çocuğuna bile umut ışığı olmuş Sayın Ümit Hocam'a ilk maaşımla aldığım hediyemdir. Dualarım sizinle hocam. Allah sizinledir" ifadeleri yer aldı.

Özdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Van'da yaşayan Türk milliyetçisi bir genç kardeşim ilk maaşı ile bana dolmakalem ve Ayyıldız kolye alarak hediye olarak yollamış. Kutunun içine de küçük bir not yazmış. Var ol değerli kardeşim, gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özdağ, Van'dan ilk maaşla gönderilen kalem hediyesini paylaşarak gence teşekkür etti - Son Dakika

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