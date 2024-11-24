Özel Eğitim Kurumunda Şiddet İddiası: Aile Şikayetçi Oldu

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BEYLİKDÜZÜ'nde Mor Menekşe Otizm Akademisi isimli özel kurumda eğitim gören U.M.K. (9) isimli çocuğun şiddet gördüğü iddia edildi. Çocuklarının kolunda yanık, omzunda ısırık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk gören aile kurumdan şikayetçi oldu. Aynı kurumda olduğu iddia edilen başka bir çocuğun darbedildiği anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 22 Kasım Cuma günü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Mor Menekşe Otizm Akademisi'nde meydana geldi. İddiaya göre kuruma nitelikli bakım görmesi için teslim edilen çocuklarını görmeye gelen aile 9 yaşındaki U.M.K.'nin omuzunda ısırık ve kolunda yanık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk olduğunu gördü. Bunun üzerine aile şikayetçi olunca aynı kurumda başka bir çocuğun gördüğü belirtilen şiddetin de cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Özel eğitim kurumuna giden aile Müdüre Aybüke L.'nin "Buraya yeni geldim. Bu durumu kendi aramızda halledebiliriz" dediği öne sürdü. İlayda T. isimli hemşireye şiddetin nedenini soran aileye, "Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız" dediği öne süren aile akademiden şikayetçi oldu.