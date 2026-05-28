Özel gereksinimli Tuana'nın hayali gerçek oldu

28.05.2026 14:22  Güncelleme: 15:02
(İSTANBUL) - "Benim Ailem" temalı yarışmada İstanbul birincisi, Türkiye üçüncüsü olan özel gereksinimli Tuana Nazlı Karaketir'in ailesi ve öğretmenlerine yemek ikram etme hayalini, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen "Benim Ailem" temalı özel eğitim resim yarışmasında hafif düzey yetersizlik kategorisinde İstanbul birincisi ve Türkiye üçüncüsü olan özel gereksinimli öğrenci Tuana Nazlı Karaketir büyük bir başarıya imza attı.

Yarışma öncesinde kazanması halinde ailesi ve öğretmenlerine yemek ikram etmek istediğini söyleyen Tuana'nın bu anlamlı isteği, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Çerkez, Tuana'nın ailesi ve öğretmenleriyle bir araya gelerek yemek ikramında bulundu. Samimi anların yaşandığı buluşmada Tuana, yarışmada derece alan resmini Çerkez'e anlattı. Çizdiği resimde annesini, kardeşini, anneannesini, dedesini ve engelli dayısını resmeden Tuana'nın aile sevgisini yansıtan çalışması büyük beğeni topladı.

Çerkez, Tuana'nın başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tuana'nın başarısı hepimizi gururlandırdı. Onun hayallerine ortak olmak ve mutluluğunu paylaşmak bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 15:02:54. #7.12#
