Özel Gereksinimli Çocuklar Şenlikte Eğlendi - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Çocuklar Şenlikte Eğlendi

Özel Gereksinimli Çocuklar Şenlikte Eğlendi
17.06.2026 16:00
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Akyazı'da düzenlenen şenlikte 480 özel gereksinimli birey çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Sakarya'da düzenlenen şenliğe katılan özel gereksinimli çocuklar, çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Akyazı ilçesinde 400'ü ilk ve ortaokul öğrencisi olmak üzere 480 özel gereksinimli bireyin katılımıyla "4. Akyazı Özel Eğitim Şenliği"nde gerçekleştirildi.

Akyazı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akyazı Özel Eğitim Meslek Okulu işbirliğiyle Güzlek Mesire Alanı'nda düzenlenen şenliğe katılanlar, oyun evi ve tırmanma parkurunda keyifli vakit geçirdi.

Palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirilen şenlikte bazı çocuklar da aileleriyle müzik eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, gazetecilere, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen şenlikte özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini ağırladıklarını söyledi.

Şenliği düzenlemeye devam edeceklerini belirten Soykan, "Devletimizin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın engellilere gösterdiği önemi hepimiz biliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda engellilerimizle bugün burada eğleniyoruz." dedi.

Soykan, özel gereksinimli bireylerle elinden geldiği kadar vakit geçirmeye, onların işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Velilerden Fatih Coşkun da oğlunun tedavisi ve eğitimi için İstanbul'dan Akyazı'ya taşındıklarını kaydetti.

Coşkun, bu tür etkinliklerin faydalı olduğuna değinerek, "Onun mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Bugünkü etkinlikte oğlumun istediği sadece müzik, bütün eğlencesi bu. Konserlere ve maçlara da götürüyorum." diye konuştu.

Otizmli 12 yaşındaki Mehmet Adıgüzel ise etkinlikte oyunlar oynayarak ve etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Akyazı, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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