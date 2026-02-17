Özel Gereksinimli Çocuklar Uğur Aslan ile Buluştu

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar sanatçı Uğur Aslan ile buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

"Bir Arabesk Müzikali - Afara" konseri öncesi Uğur Aslan ile bir araya gelen özel gereksinimli çocuklar sanatçıyla şarkılar söyledi, sohbet etti."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, kültür ve sanatın toplumun her kesimi için temel bir hak olduğunu ifade etti.

Bireylerin kültür ve sanata eşit şekilde erişebilmelerinin öncelikleri olduğunu belirten Duru, şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli bireylerin müze, tiyatro, kütüphane ve diğer kamusal alanlarda güvenli, rahat ve tam anlamıyla erişilebilir bir ortamda bulunabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Derneklerle kurduğumuz işbirlikleri sayesinde bu alanda somut ve kalıcı adımlar atmayı hedefliyoruz. Toplumda farkındalığı artırmak ve kültürel hayata engelsiz katılımı desteklemek temel sorumluluklarımızdan biridir."