Özel gereksinimli Efe'nin asker uğurlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel gereksinimli Efe'nin asker uğurlaması

Özel gereksinimli Efe\'nin asker uğurlaması
14.05.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi özel gereksinimli Efe Berke Günal için bir günlük temsili askerlik uğurlaması töreni düzenlendi. Törende kınası yakılan, dualar edilen ve pasta kesilen genç, yarın sabah birliğine teslim olacak.

ANKARA'da bir günlük temsili askerlik yapacak Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi özel gereksinimli Efe Berke Günal için asker uğurlaması yapıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, engelli vatandaşlar 1 günlük temsili askerlik yapacak. Özel gereksinimli Efe Berke Günal için eğitim gördüğü Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik ve siyasi parti temsilcileri ile Günal'ın ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Günal'a asker kınası yakıldı. Kaymakam Semih Doğanoğlu, üniformasıyla selam veren Efe Berke ile ilgilenerek, "Tez gitsin, tez gelsin" dedi.

Törende, Efe Berke Günal'ın babası Alper Günal ve annesi Gülhan Günal, evlatlarını asker üniforması içinde görmenin gururunu yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin de desteğiyle hazırlanan programda dualar edildi, üzerinde Türk bayrağı figürü bulunan pasta kesildi. Uğurlama töreninin ardından hazırlıklarını tamamlayan Efe Berke Günal, yarın sabah saat 08.00'de birliğine teslim olacak. Günal'a ailesiyle birlikte özel eğitim öğretmeni Derya Yalçın da eşlik edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel gereksinimli Efe'nin asker uğurlaması - Son Dakika

Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: Özel gereksinimli Efe'nin asker uğurlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.