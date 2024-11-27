Özel Hastanelerde Bebek Ölümlerine Neden Olan Davanın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Özel Hastanelerde Bebek Ölümlerine Neden Olan Davanın Yargılanması Devam Ediyor

Özel Hastanelerde Bebek Ölümlerine Neden Olan Davanın Yargılanması Devam Ediyor

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin özel hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlanması ve buna bağlı ölümlere neden olan 47 sanığın yargılanma süreci sürüyor. Duruşmanın sekizinci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

27.11.2024 10:29  Güncelleme: 10:34
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İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın sekizinci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşma saat 10.15'te kimlik tespitinin ardından tutuksuz sanık Ceren Hatice Kırım'ın savunmasıyla başladı.

Kaynak: DHA

Yenidoğan, İstanbul, Sağlık, Güncel, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Hastanelerde Bebek Ölümlerine Neden Olan Davanın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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