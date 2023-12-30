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Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı - Son Dakika
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Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı

ATATÜRK Havalimanı'ndan kalkan özel jet, Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçağın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

30.12.2023 - 12:39,
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Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Büyük korkuya neden olan olay sonrası yolcular uçaktan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

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EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Özel jet Diyarbakır Havalimanı\'na inişi sırasında pistten çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı - Son Dakika
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