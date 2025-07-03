Özel Jetin Düşmesi: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Özel Jetin Düşmesi: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Özel Jetin Düşmesi: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
03.07.2025 02:48
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Bayburt-Rize-Erzurum sınırında düşen özel jet için 120 personel ile arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

??????? Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İhsan Selim Baydaş, Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında özel bir jetin kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne intikal etti.

Vali Baydaş, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, muhtarlar ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerini sahada takip ediyor.

AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürülen çalışmalar, zorlu arazi koşullarına rağmen kesintisiz şekilde devam ediyor.

120 personel ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sahada

Vali Baydaş, Çifteköprü Köyü Camisi misafirhanesinde kurulan kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saat 18.00 sularında sivil amatör havacılık faaliyeti yapan bir uçakla bağlantının kesildiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar geldiğini söyledi.

Konumlandırma çalışmalarında, uçağın düştüğü yerin Rize-Artvin-Bayburt sınırlarında, Kaçkar Dağları zirvelerinde bir yer olarak belirlendiği için hem Rize'den hem Artvin'den hem de Bayburt'tan AFAD ve UMKE ekiplerinin harekete geçtiğini belirten Baydaş, "Biz de ilk veriler Rize sınırları olduğu için yaklaşık 120 personelimiz ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle beraber sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz." dedi.

Baydaş, ekiplerin ayrı ayrı yerlerde arama çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Jandarma JAK ekibimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ayrı bir güzergahta, AFAD ekiplerimiz bir başka güzergahta. Ayrıca gönüllü arama kurtarma ekiplerimiz de yine sahadalar. Ulaştırma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız koordine ediyor, onlardan hem bilgi alıyoruz hem de bilgi arz ediyoruz. Yine Erzurum ve Bayburt valilerimizle görüşüyoruz, onlar da yine kendi sınırlarında ekiplerle saha taraması yapıyorlar. İnşallah ulaşmaya çalışıyoruz, ulaşabildiğimizde hangi tarafta olduklarını, hangi konumda olduğunu bulduğumuzda gerekli bilgilendirmeyi yapacağız."

Vali Baydaş, ellerindeki bilgilere ilişkin de şunları kaydetti:

"Şu ana kadar elimizdeki bilgimiz şu, iki kişi, küçük bir uçak, sivil havacılık faaliyeti yapan bir uçuş ekibi var. Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp, Rize-Artvin Havalimanı'na gelmek üzere olan bir uçak. İletişim bilgileri, isim bilgileri var ama şimdilik paylaşmayacağım ve yine bize ulaşan bilgiye göre de şu anda hayatta olduklarını biliyoruz. İnşallah ulaşırız ve güzel haberi paylaşırız diye ümit ediyorum."

Olay yerine yakın olduğunu tahmin ettikleri Çifteköprü köyünde ekipleri sevk ve idare ettiklerini vurgulayan Baydaş, "Yaklaşık 120'ye yakın personelimiz şu anda sahada araç gereçleriyle, ekipmanlarıyla. Yer yer sisli, yer yer yağışlı bir hava var. Hava aracı kullanmanın zor olduğu bir hava var ama ümit ediyoruz yürüyerek giden ekiplerimiz en kısa sürede ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Gece görüş sistemli helikopterler ve insansız hava araçlarıyla arama yapılıyor

Baydaş, uçağın düştüğü konumun sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Rize-Bayburt-Erzurum sınırında bir bölge. Biz üç il bütün imkanlarıyla jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri, UMKE ve diğer birimleriyle arıyoruz. Bütün bakanlıklarımız, İçişleri Bakanımızla defaatle telefon görüşmesi yaptık. Sayın Bakanımız gelen bilgileri sahayla paylaştılar, biz elde ettiğimiz verileri kendilerine arz ettik."

Özellikle gece görüş sistemi olan helikopterler ve insansız hava araçlarından faydalandıklarını belirten Baydaş, "Sis olan yerlerde bu imkandan faydalanamıyoruz ama dağın öbür yamacında nispeten daha iyi bir hava var, oralarda faydalanıyorlar. Ulaşabildiğimiz yerde bilgilendirme yapacağız. Umuyoruz ya biz ya Erzurum ya Bayburt ekipleri bir şekilde ulaşacaktır çünkü araçla gidilebilen yerlerde araçla gitti arkadaşlarımız, araçla gidilemeyen yerlerde de yaya devam ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Baydaş, "Uçak rotasından mı çıktı?" sorusuna, "Bilemiyoruz, şu an bunlar çok teknik detay sorular, ulaştığımızda, inşallah sağ salim ulaştığımızda oturup onu o zaman değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Baydaş, "Uçak düştükten sonra içindekilerle iletişim kuruldu mu?" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Bir iletişim kurulmuş ama şu an bir iletişimimiz yok. İrtibatın kesilmesinin üzerinden bir iletişim kurulmuş, ona dayanarak, o veriler üzerinden gitmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

İhsan Selim Baydaş, Yerel Haberler, Güvenlik, Erzurum, Bayburt, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Jetin Düşmesi: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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