Özel Öğrenciler Offroad Heyecanında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 özel öğrenci ve aileleri güvenli parkurda offroad araçlarıyla doğa turuna çıktı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Manavgat Offroad Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, yaşları 5 ile 15 arasında değişen 20 özel öğrenci ve aileleri bir araya geldi.

Etkinlikte, offroad turunun yanı sıra çeşitli oyunlar da oynandı.

Program, müzik eşliğinde eğlence ve toplu yemek ikramıyla tamamlandı.

İlçe Spor Müdürü Süleyman Karakaya, etkinliğin amacının özel öğrencilerin toplumla kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Offroad sporunu deneyimlediler, doğada çeşitli spor etkinlikleri yaptılar. Onlar mutlu oldu, biz de mutlu olduk." dedi.

Manavgat Offroad Spor Kulübü Başkanı Salih Köroğlu ise çocukların offroad araçlarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Egzoz seslerinden yüksek engelleri aşmaya, suyun içinden geçmeye kadar yaşadıkları her an onlar için farklı bir deneyim oldu. Gülümsemeleri bizim için paha biçilemez." diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler, programın çok eğlenceli geçtiğini ve araçların çamurla kaplanmasının ayrı bir heyecan oluşturduğunu söyledi.