Özel okul, kitap farkı ücretini ödemek zorunda kaldı

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ANTALYA'da yaşayan Ayşen Yalman, özel okula giden oğlunun kitap farkı ücretine itiraz ederek, Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı başvuruda haklı bulundu. Karara itiraz eden özel okul yönetimi, davayı kaybetti. Okulun aradaki farkı kendisine ödeyeceğini söyleyen Yalman, Okul yönetimlerinin pervasızlıklarına velilerin duruşu açısından bu davanın önemli olduğunu düşünüyorum dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sağlık İletişimi Uzmanı Ayşen Yalman, Konyaaltı ilçesindeki özel okula giden oğlunun kaydını, 2022 yılı Eylül ayında yenilemek istedi. Okul yönetimi Yalman'dan kayıt işlemlerinin tamamlanması için 11 bin 850 TL kitap ücreti talep etti. İstenen tutara itiraz eden Yalman, aynı kitapların başka illerdeki aynı koleje ait okullarda 8 bin 450 TL'ye satıldığını, piyasada ise kitap farkı tutarının sadece 500 TL olduğunu söyledi. Okul yönetimi, iddiaya göre Yalman'a ücretin zorunlu olduğunu belirterek, aksi takdirde öğrenciye online sistemi açmayacaklarını, diğer ana kitapları da vermeyeceklerini söyledi. Bu cevap sonrası Yalman, okula 11 bin 850 TL ödemeyi yaptı. Konuyu Konyaaltı ilçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na taşıyan Yalman haklı bulunarak, 3 bin 400 TL tutarındaki farkın okul tarafından geri ödenmesine karar verildi. Özel okul yönetimi, karara itiraz edip, konuyu Antalya 4'üncü Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Yalman'ı haklı bulan mahkeme, özel okulun aradaki farkı ödemesine karar verdi.

OKUL, FİYAT FARKINI ÖDEYECEK

Türkiye'de şubesi olan bir özel okulda oğlunun eğitim gördüğünü söyleyen Ayşen Yalman, Türkiye'deki fiyatlar, Antalya'da geçerli değildi. Biraz fiyat farkı koyarak bize satmaya çalışıldı ama buna karşı çıktım. Bunun nedenini sorduğumda, ek kaynak koyulduğunu söylediler. Ek kaynakları araştırdığımda bize söyledikleri fiyatın neredeyse 10 katı kadar daha azına temin edebileceğimi gördüm. Bunun üzerine kitapları kendim almak istediğimi söyledim. Okul izin vermedi. Eğer kitapları dışarıdan alırsam; online sisteme kapatabileceklerini hatta ana kaynakları da vermeyeceklerini söylediler. Yine de ödemeyi yapmak durumunda kalarak, kitapları temin ettim. Mahkeme, haklı olduğumuzu gördü ve aradaki fiyat farkının haksız kazanç olduğuna hükmetti. Şimdi o fiyat farkını okul bana geri ödeyecek dedi.

'BU HUKUKSUZLUĞA KARŞI DURMAK İSTEDİM'

Oğlunun özel okula devam ettiğini belirten Yalman, Pek çok veli, bana çocuğumun mobbinge uğrayabileceğini ya da baskıyla karşılaşıp, herhangi bir sorun yaşayabileceğini söyledi. Ben de toplu olarak dava açmayı teklif ettim ama kabul etmediler. Çünkü veliler, bu durumda çocuklarının dışlanması korkusu yaşabileceğini düşünüyor ya da çok önemsemeyerek uğraşmak istemiyor. Her şeye rağmen bu hukuksuzluğa karşı durmak istedim diye konuştu.

'HUKUKİ HAKLARINI ARASINLAR'

Kararın bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Yalman, haksızlık karşısında herkesin hakkını araması gerektiğini söyledi. Yalman, Çocuğuma böyle bir haksızlık karşısında bir duruş nasıl sergilenmeli, bunun da mesajını vermek istedim. Çünkü geri ödemesini alacağım meblağ açıkçası, çok yüksek değil. Okul yönetimlerinin pervasızlıklarına velilerin duruşu açısından bu davanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm veliler korkmadan, yılmadan böylesi dayatmalar karşısında hukuki haklarını arasın dedi.

'TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN'

Yalman'ın avukatı Mustafa Alper Oral da şöyle konuştu

İmzalanan sözleşme gereği özel okul, mayıs ayına kadar kitap ücretini ve diğer yan ücretleri belirlemek zorunda. Mayıs ayında müvekkilime ve diğer velilere 8 bin 450 lira olarak kitap bedeli belirtiliyor. Eylül ayında ise 11 bin 850 lira olarak bu bedel belirtiliyor. Müvekkilim aradaki bedeli kabul etmiyor. Müvekkillerimize, alanında uzman meslektaşlarımıza başvurarak, bu hususta gerek tüketici arabuluculuğuna gerek miktara göre tüketici hakem heyetine başvuru yapmalarını tavsiye ediyoruz. (DHA)