Özel Okul Öğretmenleri, Bakanın Açıklamalarını Samimi Bulmuyor

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

ANKARA- Milli Eğitim Bakanlığı önünde 'taban maaş' talebiyle oturma eylemi yapan özel okul öğretmenleri, Bakan Yusuf Tekin'in "Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarfediyoruz" açıklamasına yanıt verdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan öğretmenler "Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasını samimi bulmuyoruz. Samimi olsaydı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda özel sektör öğretmenlerine dair bir tane madde olurdu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de yaptığı konuşmada özel okullarda çalışan öğretmenlerin taban maaş talebi hakkında "Bu konuda özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına yanıt verdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan öğretmenler, Bakan Tekin'in açıklamalarını samimi bulmadıklarını ifade etti.

"Oyalanacak takatimiz, sabrımız kalmadı"

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda özel sektör öğretmenlerine dair madde olmadığına dair duyum aldıklarını dile getiren matematik öğretmeni Burcu Çıra, şöyle konuştu:

"Yusuf Tekin'in açıklamasını samimi bulmuyoruz. Eğer bu açıklama samimi olsaydı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda özel sektör öğretmenlerine dair bir tane madde olurdu. Bakan Yusuf Tekin her zaman yaptığı gibi öğretmenleri ve tüm kamuoyunu oyalamaya çalışıyor. Yalan söylüyor. Özel sektör öğretmenlerini patronlara ezdirmekten hiç çekinmiyor, bugün de çekinmedi. TBMM'de yaptığı açıklama aldığı basınçtan kaynaklı. Defalarca oyalandık ve artık oyalanacak takatimiz, sabrımız kalmadı.

"Kredi kartı ile geçinmekten, geçinememekten yorulduk"

En büyük talebimiz taban maaş talebi. Bu hakkımız 2014'e kadar vardı ise bugün de olabilir ancak Milli Eğitim Bakanı patronların çıkarını, karını düşünüyor. Geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz. Kredi kartı ile geçinmekten, geçinememekten yorulduk. Her gün bankalar tarafından aranmaktan usandık. Artık telefonları açamıyoruz. Kendisine inanmıyoruz. Bizi ve kamuoyunu oyalamaktan vazgeçsin. Gerçekten samimi ise Öğretmenlik Meslek Kanunu taban maaş yasasını geçirsin. Bununla beraber eğitimin ayrı iş kolu olması belirli süreli sözleşmelerin son bulması öğretmenlere uygulanan mobbingin son bulması güvence de çalışma koşullarının yaratılması gibi haklarımızı da Öğretmenlik Meslek Kanunu ile geçirsin. Bunları yaparsa biz milli eğitim bakanının yetkili olduğunu düşünür ve samimi olduğuna inanırız."

"Yusuf Tekin'in yalan söylediğini kendi kulaklarımızla duyduk"

Edebiyat öğretmeni Mahmut Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in taban maaş uygulaması hakkında daha önce yaptığı bir açıklamayı da hatırlatarak şunları söyledi:

"Birkaç ay önce Yusuf Tekin nisan ayında Meclis'e gelecek bir tasarıdan söz etmişti ve kamu ile özel sektör öğretmenlerinin statü olarak eşitleneceğini söylemişti. Geldiğimiz noktada geçen ay bir televizyon programında taban maaşın gündemde olmadığını ve yetkileri de olmadığını söyledi. Dolayısıyla bugünkü açıklamaları da aynı şekilde bir oyalama kandırmaca. Biz Yusuf Tekin'in yalan söylediğini kendi kulaklarımızla duyduk. Tüm Türkiye duydu. Biz bu bakanlığın personelleriyiz. Bizi çalıştığımız yerlere atayan Milli Eğitim Bakanlığı, dolayısıyla biz bu bakanlığın personeli olduğumuza artık inanmıyoruz."