Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Meclis Önünde Nöbetine Devam Ediyor - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Meclis Önünde Nöbetine Devam Ediyor

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın taban maaş hakları için Meclis önünde başlattığı nöbet üçüncü gününde. Öğretmenler, taban maaş hakkını geri almak ve diğer özlük haklarını elde etmek için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Eğitim sektöründeki özelleşme ve eğitimin cemaatlere-tarikatlara devredilmesi gibi sorunlara da dikkat çeken öğretmenler, taban maaş hakkı ve özlük haklarının geri getirilmesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

28.05.2024 15:07
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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın taban maaş hakları için Meclis önünde başlattığı nöbet üçüncü gününde. ANKA Haber Ajansı'na konuşan öğretmenler, "Taban maaş hakkımızı ve diğer özlük haklarımızı geri alacağız. Alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılıp, taban maaş hakları verilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde nöbet tutacaklarını duyurmuştu. Öğretmenlerin Milli Egemenlik Parkı'ndaki nöbeti üçüncü gününde. ANKA Haber Ajansı'na konuşan öğretmenler, taban maaş haklarını alana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Edebiyat öğretmeni Mahmut Yıldırım, taban maaş hakları için üç yıldır mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"2014'te Bakan Yusuf Tekin müsteşarken patronların isteğiyle taban maaş kanunu kaldırmıştı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan özel sektörde çalışan bir öğretmen kamudaki dengi meslektaşından daha düşük ücret alamaz maddesini 2014'te kaldırdılar, patronların isteğiyle. Dolayısıyla öğretmenliği piyasalaştırmak, eğitimi piyasalaştırmak, özel sektörün önünü açmak amaçlanmıştı ve 2014'ten sonra maaşlarımız hızla düştü. Bizde 3 yıldır Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nda örgütlenerek taban maaş hakkımızı geri alacağımızı ve diğer özlük haklarımızı da istediğimizi ortaya koyduk. Bunun mücadelesini veriyoruz. Nasıl yasa kalktıysa Milli Eğitim Bakanlığı bunun sorumlusudur. Meclis'te bu önerge getirilerek tekrar yasalaşması sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Eğitim cemaat ve tarikatlara devredildi"

Fizik öğretmeni Pelin Çapar ise, üç gündür Meclis önünde nöbet tuttuklarını hatırlatarak, "Bugün Türkiye'de endüstrileşmiş bir eğitim sektörü olmuş durumda" dedi. Çapar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de özelleşme kamudaki hak gasplarının yanı sıra özellerde devam eden süreçte eğitimin cemaatlere-tarikatlara devredilmesi, eğitimin endüstrileşmesi, patronların öğretmeni sömürmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sömürüyü görmezden gelip tam tersine patronu destekler bir tutum sergilemesi bizim öncelikli sorunlarımızdan bir tanesi."

Çapar, taban maaş hakkı ve özlük haklarının geri getirilmesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Meclis Önünde Nöbetine Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Cemaat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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