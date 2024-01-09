Özelleştirme İdaresi, arsa ve arazi satışlarıyla rant sağlıyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "AKP, 20 yılda özelleştirme adı altında ülkenin satmadığı varlığını bırakmadı. Özelleştirme İdaresi emlakçı haline geldi. Elinde imar planı yapma yetkisi de bulunan Özelleştirme İdaresi'nin 2023 yılında yaptığı 180,9 milyon dolarlık özelleştirmenin 179,1 milyon dolarlık kısmını taşınmaz (arsa-arazi) satışları oluşturdu. Özelleştirme İdaresi'nin imar planı yapma yetkisiyle değerini artırdığı arsa ve arazileri satın alanlar bu işlemden büyük rant sağlıyor. Diğer bir ifadeyle özelleştirme işlemleri bu yolla 'tabandan sermaye kesimine rant aktarma aracı' haline dönüşüyor. Bu rant da yandaşlara ve beşli çeteye gidiyor. AKP, Türkiye'nin dev sanayi lokomotifleri başta olmak üzere, termik santralleri ve maden işletmeleri vatandaşın vergisiyle yapılan her şeyi yok pahasına sattı. Yetmedi şimdi de hazine arazilerine, arsalara göz diktiler. Ülkeyi batırmadan gitmek istemiyorlar" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada AKP'nin iktidarda olduğu 20 yılda yaptığı özelleştirmeleri ve Özelleştirme İdaresi'nin 2023 yılı faaliyetlerini eleştirdi. Öztunç, "AKP, Türkiye'nin dev sanayi lokomotifleri başta olmak üzere, termik santralleri ve maden işletmeleri vatandaşın vergisiyle yapılan her şeyi yok pahasına sattı. Yetmedi şimdi de hazine arazilerine, arsalara göz diktiler. Ülkeyi batırmadan gitmek istemiyorlar" dedi.

Öztunç'un açıklaması şöyle:

"AKP, 20 YILDA ÖZELLEŞTİRME ADI ALTINDA ÜLKENİN SATMADIĞI VARLIĞINI BIRAKMADI. ÖZELLEŞTİRME İDARESİ EMLAKÇI HALİNE GELDİ"

"AKP, 20 yılda özelleştirme adı altında ülkenin satmadığı varlığını bırakmadı. Özelleştirme İdaresi emlakçı haline geldi. Elinde imar planı yapma yetkisi de bulunan Özelleştirme İdaresi'nin 2023 yılında yaptığı 180,9 milyon dolarlık özelleştirmenin 179,1 milyon dolarlık kısmını taşınmaz (arsa-arazi) satışları oluşturdu. 2022 yılında yapılan 504 milyon dolarlık özelleştirmenin de 441 milyon dolarlık kısmını, taşınmaz satışı meydana getiriyordu. Türkiye, ekonomik felakete doğru giderken satacak bir şey kalmayınca hazine arazileri bir bir satışa çıkarılıyor.

"BUGÜNE KADAR ÖZELLEŞTİRMEDEN ELDE EDİLEN 62 MİLYAR DOLAR FAİZE VE BETONA GÖMÜLDÜ, HALKA YANSIMADI"

AKP, 22 yılda ülkenin tüm kamusal iktisadi birikimlerini satmasına, tasfiye etmesine ve özelleştirmesine rağmen bugün gelinen nokta; yüksek enflasyon, açlık sınırında yaşamaya çalışan milyonlarca vatandaş ve tamtakır bir Merkez Bankası'dır. Bugüne kadar özelleştirmeden elde edilen 62 milyar dolar faize ve betona gömüldü, halka yansımadı. 'Sermayenin tabana yayılması' gibi süslü bir ideolojik söylemle sunulan özelleştirme, Türkiye'de son yıllarda tam bir arsa-arazi satışına dönüştü. Taşınmaz satışının sermayenin tabana yayılmasıyla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Aksine, Özelleştirme İdaresi'nin imar planı yapma yetkisiyle değerini artırdığı arsa ve arazileri satın alanlar bu işlemden büyük rant sağlıyor. Diğer bir ifadeyle özelleştirme işlemleri bu yolla 'tabandan sermaye kesimine rant aktarma aracı' haline dönüşüyor. Bu rant da yandaşlara ve beşli çeteye gidiyor.

"ŞİMDİ DE HAZİNE ARAZİLERİNE, ARSALARA GÖZ DİKTİLER. ÜLKEYİ BATIRMADAN GİTMEK İSTEMİYORLAR"

Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun karara bağladığı özelleştirme, şirket birleşme ve satın alma tutarı, 2022 yılında 86,2 milyar TL'ydi. AKP döneminde 39 milyar dolarlık hisse, 17,3 milyar dolarlık işletme/tesis, 651 milyon dolarlık otel/sosyal tesis, 708 milyon dolarlık varlık satışı yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan devirlerin tutarıysa 1,1 milyar dolar oldu. AKP, Türkiye'nin dev sanayi lokomotifleri başta olmak üzere, termik santralleri ve maden işletmeleri vatandaşın vergisiyle yapılan her şeyi yok pahasına sattı. Yetmedi şimdi de hazine arazilerine, arsalara göz diktiler. Ülkeyi batırmadan gitmek istemiyorlar."