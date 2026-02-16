"Bakırköy Muhabbeti" Söyleşilerinin Konuğu, Yazar ve Yönetmen Özen Yula Oldu - Son Dakika
"Bakırköy Muhabbeti" Söyleşilerinin Konuğu, Yazar ve Yönetmen Özen Yula Oldu

16.02.2026 11:53  Güncelleme: 13:28
Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşisinin bu haftaki konuğu yazar ve yönetmen Özen Yula oldu. Moderatör Necla Feroğlu ile gerçekleştirdiği 'Yazmak mı zor, unutmak mı' başlıklı söyleşte Yula, yazma serüveni ve hafıza ilişkisi üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi tarafından cuma günleri İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerinin bu haftaki konuğu, yazar ve yönetmen Özen Yula oldu. Moderatörlüğünü Necla Feroğlu'nun yaptığı programda Yula, "Yazmak mı zor, unutmak mı" başlıklı söyleşiyle edebiyatseverlerle buluştu.

"Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri, bu hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Özen Yula'yı ağırladı. İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Yula, yazma serüvenini, hafıza ile kurduğu ilişkiyi ve edebiyatın insan hayatındaki dönüştürücü gücünü anlattı."

Editör Necla Feroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide "Yazmak mı zor, unutmak mı" sorusu etrafında şekillenen sohbet, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Yula, yazarlık sürecinde yaşadığı deneyimleri paylaşırken, yazmanın aynı zamanda bir hatırlama ve yüzleşme biçimi olduğuna dikkati çekti.

Söyleşiye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Yula, "Bu söyleşi benim için çok kıymetli. Böyle çağdaş, zihni açık ve diğer insanların da zihnini ve kalbini açmak isteyen bir belediye başkanı olduğu için Bakırköy çok şanslı. Bakırköy'ün farklı yerlerinde farklı etkinliklerle buluşmak çok keyifli" dedi.

Programın sonunda okuyucularla bir araya gelen Yula, kitaplarını imzalayarak edebiyatseverlerle sohbet etti.

Kaynak: ANKA

