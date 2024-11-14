Özgür Apartmanı Davası: Müteahhitler Tutuksuz Yargılanıyor - Son Dakika
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Özgür Apartmanı Davası: Müteahhitler Tutuksuz Yargılanıyor

Adana'da yıkılan Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri, depremdeki sorumlulukları nedeniyle yargılanıyor.

14.11.2024 18:19
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Adana'da, Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin dava kapsamında, müteahhit 2 kardeşin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklar Mahmut A, Murat A, bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık M.K. yaklaşık 25 yıl Özgür Apartmanı'nın bulunduğu sitede apartman görevlisi olarak çalıştığını belirterek, "6 Şubat 2023 depremlerinden çok önce bu apartmanda çatı tadilat işleri yapıldı. İzolasyon için çatıya beton döküldü. Bu işlemin tam tarihini hatırlamıyorum. Depremde yıkılan apartmanın 13. katında kolon kesildiğine dair bir konuya şahit olmadım. 1998 yılındaki Ceyhan depremi sonrası A blokta güçlendirme işlemi yapıldığını duymuştum. Apartmanın çatı kısmına beton döküldüğünde dama çıkmıştım. Dökülen beton dizime yakındı. Tüm bildiklerimi anlattım." dedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mahmut A, binanın yapımıyla ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını öne sürerek, kendisinin o dönemde imza yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Mahmut A, şunları söyledi:

"Önceki savunmalarımda da söylediğim gibi ben daha çok şirketin büro işleriyle ilgileniyordum. Bu apartmanı inşa eden şirketin bünyesinde hangi tarihlerde imza yetkilisi olduğuma dair Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünden aldığım belgeyi mahkemenize sunuyorum. Bu belgenin mahkeme heyeti tarafından incelenmesini talep ediyorum. Bu binayla ilgili benim sorumluluğum da yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Beyanı alınan müşteki C.Y. ise huzurda bulunan sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, 4 kişinin öldüğü Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Deprem, Güncel, Hukuk, Şubat, adana, Son Dakika

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