Özgür-Der ve Gazze Dayanışma Platformu, ABD\'yi İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti

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Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) ile Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Öğle namazını İstinye Mahmut Çavuş Camisi'nde kılan gruptakiler, ellerinde Filistin bayrakları ile sahilde toplandı. ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlarla yürüyen katılımcılara polisler de eşlik etti.

ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde duran gruptakiler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Gazze Dayanışma Platformu'ndan Hamza Er, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Siyonist olmak için Yahudi olmana gerek yok. Ben bir siyonistim." sözünü aktararak, "Bunlar bu kadar batıl davalarına sadakat gösterirken ey vicdanlı, inançlı ve imanlı topluluk sizler neden Hak yolunda daha cüretkar, daha cesur değilsiniz?" diye sordu.

Er, İsrail'in yaptığı zulmün firavunları bile geçtiği belirterek, "En azından firavunlar çocukları öldürüyor, kadınları sağ bırakıyordu. Bunlar çocukları ve kadınları birlikte katledecek derecede vahşiliğe ulaştı." dedi.

Basın açıklamasının ardından Gazze'deki Müslümanlar için dualar eden katılımcılar, daha sonra dağıldı.