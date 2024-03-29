Özgür Karabat: "İşinize Gelince Faiz Haram Diyorsunuz. Çiftçiden Alınca mı Helal Oluyor?" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Karabat: "İşinize Gelince Faiz Haram Diyorsunuz. Çiftçiden Alınca mı Helal Oluyor?"

Özgür Karabat: "İşinize Gelince Faiz Haram Diyorsunuz. Çiftçiden Alınca mı Helal Oluyor?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP'nin çiftçilere verilen Çiftçi Destek Kredilerini esnek faize çevirdiğini ve çiftçilerin yüksek faizle mağdur olduğunu belirtti. Karabat, AKP'nin çiftçilere yönelik tutarsız politikalarını eleştirdi.

29.03.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Enflasyonla mücadele eder gibi yapan AKP, yine bir skandala imza attı. Çiftçilerin sabit faizle kullandıkları Çiftçi Destek Kredileri, esnek faize çevrildi. Üstelik Ziraat Bankası bunu yaparken çiftçilere haber bile vermedi. Çiftçinin yüzde 10-20 seviyelerinden çektiği kredi faiz oranı, yüzde 52'yi aştı. Çiftçiler kredi taksit ödemeleri yaparken şok oldular. İşinize gelince faiz haram diyorsunuz. Çiftçiden alınca mı helal oluyor" dedi.

CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çiftçi Destek Kredisi faiz oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çiftçilere verilen destek kredilerine uygulanan faizlerin sabit faizden esnek faize çevrildiğini belirterek, pek çok çiftçinin bu nedenle mağdur olduklarını ifade etti. Yapılan değişiklik nedeniyle iktidarı eleştiren Karabat şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadele eder gibi yapan AKP, yine bir skandala imza attı. Çiftçilerin sabit faizle kullandıkları Çiftçi Destek Kredileri, esnek faize çevrildi. Üstelik Ziraat Bankası bunu yaparken çiftçilere haber bile vermedi. Çiftçinin yüzde 10-20 seviyelerinden çektiği kredi faiz oranı, yüzde 52'yi aştı. Çiftçiler kredi taksit ödemeleri yaparken şok oldular. Esnek faize geçildiği ve yüksek faizle ödeme yapmaları gerektiği çiftçilere söylendi. Peki, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi kredisini duyururken ne demişti? 'İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz, hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecekler. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.' Gıda enflasyonu, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) oldukça üzerindedir. Halkın en az yüzde 80'i gıda enflasyonundan etkilenirken tarımda maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir. Ancak AKP, yüksek faizlerle çiftçinin maliyetlerini artırıyor. Her zaman vurguluyoruz: Halkın ana tüketim ürünlerinde maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Vatandaşlar niteliksiz ve sağlıksız beslenmek zorunda kalıyor. İşinize gelince faiz haram diyorsunuz. Çiftçiden alınca mı helal oluyor?"

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Karabat: 'İşinize Gelince Faiz Haram Diyorsunuz. Çiftçiden Alınca mı Helal Oluyor?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:11 Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan’ı bekliyor Kurultayda en yakınındaki isim: Kılıçdaroğlu konuşmak için 1 Nisan'ı bekliyor
15:09 Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak Goldman Sachs: Sonuçlarda belirsizlik olmadığı sürece seçimler TL üzerinde pozitif etki yapacak
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:26 Taraftar boşuna sevmiyor Quaresma Beşiktaş’taki hayalini kem küm etmeden söyledi Taraftar boşuna sevmiyor! Quaresma Beşiktaş'taki hayalini kem küm etmeden söyledi
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 16:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Karabat: "İşinize Gelince Faiz Haram Diyorsunuz. Çiftçiden Alınca mı Helal Oluyor?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement