Özgür Özel: 105 Mitingle Demokrasi Mücadelesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Son bir yılda demokrasi ve adalet için tam 105 dev miting yaptık. Bunların adına miting değil, demokrasiyi koruma eylemleri diyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, İspanya'nın Barselona kentinde katıldığı GPM (Global Progressive Mobilisation) Küresel Liderler Genel Oturumu'nda konuştu.

"Demokrasi", "eşitlik", "özgürlük" ile "çok taraflılık" odaklı milyonlara hitap etmekten mutluluk ve onur duyduğunu dile getiren Özel, toplantının düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmasının devamında dünyada otoriterliğin yükseldiği, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yıkılmaya çalışıldığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Özel, oturumda bulunanların ise bu yıkım girişimine "dur" deme kararlılığına sahip olduğunu söyledi.

Özel, "21. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken birbirinden öğrenen robotlardan, karanlık fabrikalardan ve yapay zekadan endişe ediyorduk. Karşımızda birbiriyle konuşan, birbirinden öğrenen ve birbirine güç veren otokratların karanlık siyasetini bulduk." diye konuştu.

İhtiyaç duyulan şeyin birbirinden öğrenen, birbirine öğreten, birbirine güç veren ilericiler olduğunu söyleyen Özel, "İşte o irade bu salondadır. Bugün altı kıtadan ilericiler bu salonda ve hep birlikte bir seferberlik ilan ediyoruz. Seferberliğimiz kurumları, kuralları ve demokrasiyi gerileten otoriterliğe karşı hep beraber durmak içindir. Kararlılığımız kurumları inşa etmek, kuralları tesis etmek, demokrasiyi yaşatmak içindir." ifadelerini kullandı.

?"105 dev miting yaptık"

Özgür Özel, geçen hafta Macaristan'da dünyaya önemli bir mesaj verildiğini, otoriterliğe karşı duranların kısa vadede kendinden fedakarlık yaparak büyük bir demokrasi cephesini oluşturabildiğini söyledi.

Bu büyük demokrasi cephesinin otoriterliğin halktan güç alarak yenilebileceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'de de son yerel seçimlerde biz bunu başardık. 47 yıl sonra partimizi Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini partimize ait sosyal demokrat belediye başkanları yönetiyor. Ancak sonrasında çok ağır bir saldırıya uğradık. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını, 15,5 milyon yurttaşımızın ön seçimle belirlediği, Cumhurbaşkanı adayımız olarak seçtiği Ekrem İmamoğlu'nu hapse atarak bir sonraki iktidara bugünden darbe yapan anlayışa karşı bir yılı aşkın süredir milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele veriyoruz. Bir darbeye karşı halkın iradesini savunuyoruz.

Son bir yılda demokrasi ve adalet için tam 105 dev miting yaptık. Bunların adına miting değil, demokrasiyi koruma eylemleri diyoruz. Son bir yılda bu eylemlere 16 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. 26 milyon kişi Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için imza attı. Tüm baskılara rağmen mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu seferberliğin çatısı ülkemizde tüm demokratların katıldığı Türkiye İttifakı'dır. Mücadelemizde sembol olan, milyonların seslendirdiği bir sloganımız var Bertolt Brecht'ten, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.'"

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasını Filistin, Ukrayna ile İran'daki kadınlarla çocukları selamlayarak ve "savaşa hayır" diyerek tamamladı.