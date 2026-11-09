Özgür Özel, Aliağa patlamasında ölen 3 emekçiye rahmet mesajı paylaştı - Son Dakika
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Özgür Özel, Aliağa patlamasında ölen 3 emekçiye rahmet mesajı paylaştı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 emekçinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Özel, sosyal medya paylaşımında hayatını kaybeden emekçilere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 emekçimizin hayatını kaybettiğini, 14 vatandaşımızın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtarılmasını ve kayıplarımızın artmamasını yürekten temenni ediyorum. Aliağa'nın ve tüm İzmir'in başı sağ olsun."

Kaynak: AA
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