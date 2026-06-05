Özgür Özel: Bir kez daha ağlamanıza izin vermeyeceğim

Haber: Gülara SUBAŞI - Rafet ÖZTÜRK/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(AMASYA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Amasya'da yaptığı konuşmada, "Sizin bir seçim akşamında bir kez daha kahrolmanıza, üzülmenize, ağlamanıza izin vermeyeceğim. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne bedel ödenecekse, ne mücadele verilecekse bunların hepsini göze aldım. Ayrılık gayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin ne kavganın peşindeyiz. Ama bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil; hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Amasya'nın Künç Köprü'de kendisini karşılayan kalabalığa hitabında, "Ne diyeceğimi, sizlere nasıl teşekkür edeceğimi, bugün bize yaşattığınız bu duygunun tarihte ne kadar önemli bir kilometre taşı olduğunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum, hepinize sımsıkı sarılıyorum" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Bambaşka bir gecede, bambaşka duygularla buradayız. Elbette kızgınlığınızı, öfkenizi anlıyorum. Ancak bu öfke sözleri yerine bizim bu öfkeyi, dirence, mücadeleye, kararlılığa çevirip, öfke sözlerini umut ve kararlılık sözlerine dönüştürüp, bu bize kurulan kumpası alt üst edip hesapları bozup hep birlikte iktidara yürümemiz lazım. Öfke sözleri yerine umut ve kararlılık sözlerini istiyorum. Bana gün boyunca teyzemler, annemler, 'Çok ağladım senin için' dediler. Kimse ağlamasın, ben bu partinin kadın kolları, anaları, bacıları, seçim akşamları ağlamasın diye genel başkan oldum. En son Taşova'da sesim titredi görünce o görüntüyü. Amasya'da bir otelin önünde hem de bir buçuk saat geçmiş üzerinden, 15 bin kişiyle karşılama ne demek. Şunu söylemeliyim. Birileri bir plan yaptı, bir oyun kurdu. 24 yıldır seçim kaybetmeyen, seçimlerden birinci çıkan birileri, 47 yıldır ikinci, üçüncü parti olmuş, bazen baraj altında kalmış partimizdeki değişimi görünce, kadrolarımıza inancınızı görünce, Değişim Kurultayı'ndan beş ay sonra partimizi Türkiye'de birinci parti yaptığımızı, başarılı belediye başkanlarıyla iktidara yürüdüğümüzü görünce partimize bir oyun kurdular, kumpas kurdular. Neydi o kumpas? Son dört seçimdeki mazbatayı alan genel başkanı, son üçünde geçerli oyların tamamını alıp seçilen genel başkanı altı sene önce pandemide yapılan kurultaya gidip, o yönetimi getirerek, bu yürüyüşü kesmek, bizi durdurmak için partiye bir kumpas kurdular. Sarayın planını, Amasya'nın planı bozacak."

"EKREM BAŞKAN DA MANSUR BAŞKAN DA BİZİMDİR"

Kendiliğinden inandığı için, güvendiği için, sahip çıktığı için, umudu onda olduğu için, yaparsa onlar yapacak, Tayyip Erdoğan'ı yenecek adayı 'Ben olayım' demeyecek doğrusunu bulacak, partiyi iktidar yapmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir Genel Başkana, bir kadroya kendiliğinden sahip çıkan bu millet 107 yıl önce burada yaptığınız gibi önce bu toprakların işgalden kurtulmasını, sonra Cumhuriyet'in kurulmasının ateşini yaktığınız gibi ellerinde meşaleleriyle karşılayan gençler bize 107 yıl sonra yeniden kurtuluşu, yeniden kuruluşu müjdeliyorlar. Şunu bilin; gerekirse baş vereceğim ama boyun eğmeyeceğim. Şunu bilin; sizin bir seçim akşamında bir kez daha kahrolmanıza, üzülmenize, ağlamanıza izin vermeyeceğim. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne bedel ödenecekse, ne mücadele verilecekse bunların hepsini göze aldım. Ayrılık gayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin ne kavganın peşindeyiz. Ama bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil; hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz. Ekrem Başkan da bizimdir, Mansur Başkan da bizimdir.

"İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

And olsun ki kendi adıma, bizim kendi adımıza hiçbir beklentimiz olmadı, olmayacak. Ama kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim. Bunun için birlikte mücadeleye, bu gece olduğu gibi nerede olmanız gerekiyorsa orada olmaya var mısınız? Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte başaracak mıyız? Bütün Türkiye'ye görsün şu Amasya'nın güzelliğini. Bir telefon ışıklarını göreyim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün ışıklar yansın. Karşımızda bizi görenlere, bizi duyanlara sesleniyoruz. Biz bundan sonra 'Kırmızı yelekliler arkanda' diyen gençlik kollarımızla birlikte iktidara yürüyoruz. 10'uncu Yıl Marşı'ndaki her yaştan gençlerimizle birlikte iktidara yürüyoruz. Hep birlikte emekliyi, emekçiyi, hep birlikte işçiyi, çiftçiyi ve bilhassa gençlerin geleceğini kurtarmaya var mısınız? Birlikte yürümeye var mısınız? Sizi seviyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar."