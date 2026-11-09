Özgür Özel, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde tarihi görüntülerle video paylaştı - Son Dakika
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Özgür Özel, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde tarihi görüntülerle video paylaştı

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Özgür Özel, Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde tarihi görüntülerle video paylaştı
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Özgür Özel, Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde tarihi görüntülerle video paylaştı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma videosu paylaştı. Tarihi görüntüler ve canlandırma sahneleri içeren videoda Özel, 'Dinmeyen özlemimiz, sönmeyen umudumuzsun' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma videosu paylaştı. Özel, paylaşımında "Dinmeyen özlemimiz, sönmeyen umudumuzsun" ifadelerine yer verdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Atatürk'ün vefatının ardından yaşanan yasın ve Cumhuriyet'e duyulan bağlılığın anlatıldığı videoda, tarihi görüntüler ile canlandırma sahnelerine yer verildi.

Paylaşılan videoda, Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşının askerler tarafından taşındığı sahneler, Atatürk'ü selamlayan kalabalıklar ve cenaze töreninde gözyaşı döken vatandaşların görüntüleri yer aldı.

Videoda, Atatürk'ün ölümünün ardından yaşanan hüznün yanı sıra onun fikirlerinin ve Cumhuriyet'e duyulan bağlılığın gelecek nesillerde yaşamaya devam edeceği mesajı işlendi.

Özgür Özel, anma videosunu şu ifadelerle paylaştı:

"Dinmeyen özlemimiz, sönmeyen umudumuzsun. Ata'mıza saygı, rahmet ve minnetle..."

Kaynak: ANKA
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