Özgür Özel, Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Gerstl\'in heyetiyle TBMM\'de görüştü

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Wolfgang Gerstl başkanlığındaki heyet ile görüştü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Wolfgang Gerstl başkanlığındaki çeşitli siyasi parti temsilcilerinin de olduğu Avusturya Parlamento Heyeti ile TBMM'de görüştü. Görüşmede Özel'e, Selin Sayek Böke, Şule Bucak ve İlhan Uzgel eşlik etti.